Sucesos.- Controlado el incendio en un local de Villena con daños materiales que ha afectado al piso superior

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ALICANTE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han controlado un incendio que se ha producido en la comparsa de moros del bando marroquí ubicada en la calle Ferriz 5 de la localidad de Villena, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Varias llamadas telefónicas de los vecinos han alertado de que se había iniciado un incendio en el local de fiestas y los testigos aseguraban que se escuchaban explosiones dentro del recinto.

Al lugar se han desplazado vehículos del Parque de Villena, Elda e Ibi y no ha habido que lamentar daños personales aunque sí materiales, principalmente en el piso de arriba. Las llamas no han llegado al local contiguo.

A las 23:17 horas, el incendio se ha dado por controlado y los medios desplegados continúan realizando tareas de ventilación.

Se han desplazado la Unidad de Mando y Jefatura, una autoescalera, una bomba rural pesada, una bomba urbana ligera, una bomba urbana pesada y dos nodrizas, una pesada y otra ligera. También han trabajado un suboficial de parque, un sargento, tres cabos y quince bomberos.