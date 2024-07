Suede, Los Planetas y Mikel Izal hacen vibrar a 23.000 personas en la segunda jornada de Low Festival

ALICANTE, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de Low Festival 2024 ha congregado a un total de 23.000 personas que han abarrotado la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm (Alicante) en una noche en la que han podido escuchar en directo a Suede, Los Planetas y Mikel Izal .

El segundo día de conciertos lo inauguraron los alicantinos Viscopaf y su mezcla de géneros y épocas, en un viaje sensorial desde el indie de los años 80 y 90 hasta la música disco de los 70, que pasó por el R&B y el dreampop actuales, según ha informado la organización en un comunicado.

Tras ellos, ocuparon el escenario el grupo Hidrogenesse que arrasó con su vestuario y una actuación "transgresora" cargada de humor y crítica. El valenciano Sienna, que compartió horario con Los Planetas, congregó a "una buena multitud" de fieles que no quisieron perderse la presentación de las canciones de su nuevo disco 'Trance'.

Los conciertos continuaron de la mano de Morreo y su mezcla de pop, sintetizadores y psicodelia, que repasaron los temas de sus dos primeros álbumes, así como los toques de electrónica oscura que desprenden los sencillos de su nueva etapa.

Will Butler & Sister Squares fueron una de las "grandes sorpresas" del festival puesto que ofrecieron un "arrollador directo" que comenzaron con "cierta timidez" pero que derivó en una "auténtica explosión de voz, energía y carisma". Otro de los protagonistas de la jornada fue Sandré que puso a todos a bailar y dio el relavo a VVV [Trippin' You] con su "frenética descarga" de electro-punk.

Por otra parte, Brett Anderson demostró, a sus 56 años, que el rock no tiene edad, ya que saltó al público en los primeros minutos del 'show'. En su directo tocó cacnciones "míticas" como 'Beautiful ones', 'So Young' o 'Animal Nitrate', así como algunas de los temas de su último disco 'Autofiction'.

El artista Mikel Izal cautivó a los asistentes con su trabajo 'El miedo y el paraíso' y el productor francés Kavinsky puso el "perfecto broche de oro" al escenario principal con un estallido de 'synth pop' que hizo vibrar a todos de principio a fin.

Asimismo, el rock de Shinova congregó a una multitud que disfrtó de su nuevo trabajo 'El presente'. También subió al escenario Los Planetas, que celebraron el 30 aniversario de 'Super 8', el álbum que les dio la fama y que contiene himnos como 'De viaje' o 'Qué puedo hacer'.

Tras ellos, Ojete Calor tomó las tablas con una puesta en escena "única", como también lo hizo Veintiuno que conquistó a los presentes, en un concierto donde no faltaron temas de su último disco 'El arte de perder'. Finlamnte, el bakalao y la pachanga de Neoverbeneo despidieron la noche por "todo lo alto".

Nuevamente, las sesiones DJ estuvieron desde primera hora de la tarde bajo las bolas de discoteca que contó con la prsencia de Stereo DJs, Putochinomaricón, Miss Deep'In, Sama Yax, Two Ex, Horse Meat Disco y Álvaro Cabana.

Este domingo el Low Festival 2024 se despide con las actuaciones de Arde Bogotá, La Casa Azul, Crystal Fighters, La Plazuela o El Columpio Asesino, así como de Vatocholo, El Buen Hijo o Barry B, entre otros muchos.