Suma extiende hasta el lunes el periodo de pago voluntario del IBI y el IAE por la dana Alice

ALICANTE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Suma Gestión Tributaria, organismo dependiente de la Diputación de Alicante, ha extendido hasta el lunes el pago voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y sobre actividades económicas (IAE) ante la declaración de alerta por riesgo de lluvias intensas y persistentes declarada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat por la dana Alice.

La institución provincial ha explicado en un comunicado que con esta medida contribuye con "las distintas recomendaciones realizadas por las autoridades a la ciudadanía", por las que se aconseja evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo su integridad por posibles inundaciones y crecidas.

Asimismo, y a través de diferentes canales, Suma ha informado de que, por motivos de seguridad, sus oficinas de Orihuela Costa y Santa Pola han estado cerradas este viernes. Por otra parte, se han tomado diversas medidas para "minimizar los inconvenientes que esta circunstancia haya generado a los ciudadanos".

La Diputación ha recordado que la ciudadanía puede utilizar cualquiera de los canales de atención no presenciales como la web de Suma, el WhatsApp 610 500 300 y el teléfono 965 292 000 para resolver trámites en esta jornada.