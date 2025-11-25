De los SUV de última generación a electrificados: la Feria del Automóvil de València sacará a la venta 4.000 vehículos

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Automóvil de València "calienta motores" para su próxima edición, que reunirá del 5 al 8 del próximo mes de diciembre una oferta cercana a los 4.000 vehículos a la venta y la presencia de 46 marcas oficiales, algunas de las cuales ya han adelantado algunas de sus novedades, avanza Feria Valencia.

En este sentido, muchas de estas novedades pondrán el foco en la electrificación, los SUV de nueva generación, las berlinas de cero emisiones, los compactos tecnológicos y las soluciones comerciales sostenibles, tal y como han comunicado los propios expositores al certamen.

Así, en el segmento SUV, uno de los más dinámicos del mercado, sobresale el Kia Sportage, un modelo que refuerza su apuesta por la versatilidad y la eficiencia. Junto a él se presentarán opciones electrificadas como el SWM G03F EDi, un SUV híbrido enchufable diseñado para quienes buscan mayores rangos de uso; el SWM G01 Pro, que aborda el formato 'crossover' con un enfoque práctico; y el Nissan Qashqai e-Power, que incorpora un sistema híbrido con propulsión 100% eléctrica sin necesidad de enchufe.

También hará su aparición la nueva generación del Mazda CX-5, que llega con mejoras en confort, conectividad y comportamiento dinámico, mientras que el Lexus LBX se posiciona como una alternativa compacta dentro de la oferta premium electrificada.

La electrificación tendrá un peso notable en esta edición. El Kia Niro, disponible tanto en versión híbrida como 100% eléctrica, se consolida como uno de los modelos más equilibrados del segmento por eficiencia y tecnología. También debutará la berlina eléctrica Mazda 6e, dirigida a quienes buscan combinar diseño y cero emisiones. En el ámbito urbano, el protagonista será el Toyota C-HR +, un modelo totalmente eléctrico que refuerza la apuesta por la movilidad sostenible con un estilo distintivo y orientado a entornos metropolitanos.

El apartado de compactos sumará alternativas como el Kia Ceed y el Kia XCeed, dos propuestas que destacan por su agilidad, su conectividad avanzada y su equilibrio entre confort y prestaciones. Por su parte, para el ámbito profesional, la feria contará con la Shineray X30 LEV, una furgoneta 100% eléctrica diseñada para el transporte ligero y pensada para reducir los costes operativos en entornos urbanos.

Junto a estas primeras novedades que han adelantado algunas marcas, la Feria del Automóvil de València acogerá muchas otras novedades de prácticamente todas las marcas del mercado.

ESCAPARATE

La organización recuerda que el escaparate de la feria suma nueve nuevas enseñas -Alpine, Ebro, Foton, KGM, Leapmotor, Lynk&Co, Subaru, Suzuki y XPeng- que se integran así en un escaparate que ya contaba con los principales fabricantes del mercado: Ford, Jaguar, Land Rover, BMW, Mini, el Grupo Stellantis al completo (Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles, Alfa Romeo, Abarth, Fiat y Jeep), Nissan, Kia, Hyundai, Mazda, Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, Skoda, Renault, Toyota, Lexus, Mitsubishi, MG, Honda, Volvo, Polestar y Tesla, además de firmas asiáticas emergentes como DFSK, BYD, SWM, EVO, Omoda o Jaecoo.

El certamen, además, incluirá un extenso escaparate de vehículos seminuevos certificados, con cientos de unidades revisadas y garantizadas, disponibles con condiciones especiales que permiten su prueba durante 15 días o hasta 1.000 km. La oferta se completará con una amplia selección de vehículos comerciales reacondicionados.

La Feria del Automóvil de València abrirá sus puertas el próximo viernes 5 de diciembre y se celebrará hasta el lunes 8 de diciembre. El acceso será a través del Foro Centro de Feria Valencia, para acceder a los cuatro pabellones del Nivel 2 y el horario de apertura será entre las 11:00 y las 20:00 h, salvo el día 8 de diciembre, que cerrará a las 18:00.

El certamen, además, ha abierto ya el proceso de venta de entradas de manera online a través de la página web del evento. Unas entradas que tendrán un descuento de dos euros respecto al precio en taquilla y que permitirán acceder directamente a los pabellones.