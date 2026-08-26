El talento de los estudiantes de Berklee Valencia vuelve a la Ciutat de les Arts con 'Un Lago de Conciertos'

'Un Lago De Conciertos' En La Ciudad De Les Arts - BERKLEE

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Berklee Valencia y la Ciutat de les Arts i les Ciències vuelven a acercar la música en directo al público de València con una nueva temporada de 'Un Lago de Conciertos', el ciclo que cuenta con el apoyo de BBVA y ofrecerá seis actuaciones gratuitas al aire libre durante los meses de agosto, septiembre y octubre.

Los conciertos tendrán lugar a las 19:00h en el paseo norte del Museu de les Ciències los viernes 28 de agosto, 4, 11, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre, según ha informado la entidad en un comunicado.

La audiencia podrá disfrutar del talento de las bandas de Berklee, formadas por estudiantes de grado y posgrado del campus de esta universidad en València. Durante las distintas sesiones, los músicos presentarán un repertorio variado que explorará géneros como el jazz, el jazz fusión, el R&B, el soul, el pop, y la música latinoamericana, entre otros.

'Un Lago de Conciertos' ofrece la oportunidad de descubrir en directo a una nueva generación de músicos procedentes de distintas partes del mundo. El ciclo forma parte de la programación de Berklee Valencia y la Ciutat de les Arts i les Ciències para acercar la música en directo a nuevos públicos, y ofrecer un espacio de encuentro entre la comunidad local y el talento internacional que estudia en el campus de Berklee en València.