C. Tangana: "Cuando a nadie le moleste ni le sorprenda, querrá decir que me he acabado y que soy un rollo"

Comparte en València junto a Yerai Cortés la experiencia de su debut en la gran pantalla con el que aspira a ganar dos premios Goya

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cantante y director Antón Álvarez (C.Tangana) se define como "una persona curiosa" y afirma que cambiará de registro "mil veces" para acercarse "a todo" lo que le gusta. "Entonces, el día en el que a nadie le moleste y a nadie le sorprenda, querrá decir que me he acabado y que soy un rollo".

Así lo ha aseverado el artista este miércoles en València durante un coloquio en los Cines ABC Park en un coloquio con el público sobre su opera prima para la gran pantalla, 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', un relato intimista y desgarrador de la vida familiar del guitarrista alicantino con el que vuelve a desoír a las voces críticas y apuesta por seguir su instinto sin límites. En el acto ha participado también el protagonista del documental, el músico alicantino Yerai Cortés.

Con esta primera cinta --producida por LittleSpain--, 'Pucho' se enfrenta a su primera nominación en los Premios Goya --que se celebran este próximo 8 de febrero en Granada-- con la que aspira a ganar el premio a Mejor Película Documental, mientras que Yerai Cortés ha sido nominado a Mejor Canción Original por 'Los almendros'.

Tras el lanzamiento de su último disco 'El Madrileño', con el que C. Tangana dejó de lado su versión más rapera y apostó por la fusión de ritmos más latinos, el artista no ha dejado de experimentar y sorprender a su público y, en esta ocasión, ha decidido apostar por el mundo del cine con un relato en el que la tradición, la familia y la modernidad se dan la mano para mostrar las pulsiones de un músico como Yerai Cortés que se ve atravesado por su pasado.

Preguntado por las voces críticas que siempre aparecen cada vez que toma la decisión de salirse de la etiqueta que se le ha impuesto, 'Pucho' ha señalado que, dependiendo de en qué momento, hasta le gusta que a "alguien le siente mal, porque si no, significa que no estás removiendo nada".

"A veces no, a veces la intención no es molestar ni provocar siempre. Pero yo voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces, entiendo que haya gente que le pueda molestar o no, pero, bueno, ellos que hagan lo que ellos quieran y yo haré lo que yo quiera", ha aseverado 'El Madrileño', al tiempo que ha indicado que cuando trata de meterse en un mundo nuevo sí que intenta ganarse el respeto ya que trata de acercarse a este desde ese punto y "no dármelas de que soy una cosa que no soy".

Por su parte, Cortés ha reconocido que, a pesar de que en un primer momento estuvo "muy seguro" de hacer el documental sobre su vida porque le parecía "súper interesante" y "muy bonito artísticamente", cuando vio las cámaras dentro de su casa, le invadió el "miedo" y se sintió "vulnerable" por si su familia iba a estar preparada para ello.

"CICATRIZAR" HERIDAS DEL PASADO

No obstante, ha asegurado que seguir su impulso de querer contar su historia le ha ayudado a "sanar" y a "cicatrizar" esas heridas del pasado.

"Sabía que me iba a meter en una gran carga audiovisual, que iba a ser muy explícito e iba a tratar con personajes reales, con mi vida y con la de mi familia (...) pero decía, bueno, es la última carta que me quedaba por jugar de todas las que ya me había jugado antes para poder sanar las cosas y para que fuera un antes y un después, para hacer borrón y cuenta nueva o para aceptar las cosas como vienen, como son", ha sostenido.

En este sentido, el alicantino ha afirmado que ha sido "súper terapéutico" para él protagonizar el documental y también para sus padres que, "por la generación en la que se han criado, no tienen tan normalizado ir al psicólogo" y ha apuntado: "Tratándolo de una manera musical, a través de un proyecto artístico, pues a lo mejor era la manera más cercana que teníamos para hacer eso".