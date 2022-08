Tavernes rechaza los toros por ser "maltrato animal flagrante": "Hemos hecho lo que pocos se han atrevido"

Un grupo de vecinos protesta por la decisión y defiende que "ha habido toros toda la vida"

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia) ha decidido no autorizar la celebración de festejos taurinos en el municipio al considerar que son un "maltrato animal flagrante". El alcalde, Sergi González, ha defendido: "Esto es algo de lo que se habla mucho, pero nosotros hemos hecho lo que muy pocos se han atrevido".

Así lo ha explicado González (Compromís) en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que estos festejos taurinos resultan, para el equipo de gobierno, una "incoherencia" con las políticas de bienestar animal que han implantado.

El consistorio decidió no autorizar la celebración tras recibir comunicaciones verbales de una peña taurina del municipio, que quería organizar unos festejos en septiembre en una plaza portátil. Tras reunirse la asociación con el concejal de Urbanismo, el equipo de gobierno (formado por Compromís y PSPV) se reunió para decidir que no se autorizarían.

La idea de la peña era realizar unos festejos en una plaza portátil durante las fiestas patronales, como se hizo en 2019. Sin embargo, no se había pedido autorización para ello. El alcalde les reafirmó esta decisión a la peña en un encuentro que tuvieron ayer.

González ha explicado que en Tavernes tradicionalmente ha habido "toros en todos los formatos", pero ha señalado que en los dos últimos años ya no se organizaron por la pandemia.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Encar Mifsud, ha incidido en las políticas de bienestar animal y que decidieron no autorizar este acto "por coherencia y concordancia". "La sociedad cambia, los festejos evolucionan", ha manifestado.

"Es una decisión, igual que hace unos años decidimos no hacer variedades con 'vedets' que enseñaran todo su cuerpo o con humoristas que contaban chistes que hace unos años aceptables y ahora no porque la sociedad avanza", ha agregado, al tiempo que ha dicho entender "perfectamente" que haya gente que se manifieste en contra.

CONCENTRACIÓN

De hecho, este miércoles se ha concentrado un grupo de vecinos y miembros de la peña taurina 'Bous a la Vall', que han dicho no estar "nada contentos" con la medida ya que pretenden hacer un evento "en una plaza cerrada y privada". "Lo único que pedimos es que nos firmen y nos digan que sí".

Así lo han expresado el presidente y la vicepresidenta de la asociación, Vicente Mejías y Rebeca Escribano, que han criticado que el consistorio "ahora de repente digan que no porque han evolucionado". "Estamos indignados por la reacción del ayuntamiento de no autorizar una firma para hacer un evento taurino sin maltrato animal". "No maltratamos animales, al revés, cuidamos de ellos", ha asegurado Mejías.