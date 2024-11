'Te puede tocar a ti', nueva campaña de la CEU UCH ante el aumento de infecciones bacterianas resistentes a antibióticos

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

"La resistencia a los antibióticos podría llegar a matar a una persona cada tres segundos en el mundo. Te puede tocar a ti. Los antibióticos salvan vidas, pero debemos tomarlos correctamente. No te la juegues. Actúa ahora".

Este es uno de los mensajes que estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) están difundiendo con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos, la World Antimicrobial Awareness Week (WAAW), promovida anualmente por la OMS del 18 al 24 de noviembre.

El equipo SWICEU, integrado por estudiantes y profesores de Ciencias de la Salud y de la Comunicación de la CEU UCH y bajo la coordinación de la catedrática de Microbiología, Teresa Pérez Gracia, comparte durante esta semana diversos vídeos en las redes sociales, con mensajes concienciadores sobre las cifras más impactantes de mortalidad que ya causan las resistencias bacterianas y consejos para el uso adecuado de los antibióticos por parte de la población, que contribuyan a preservar su efectividad.

Siguiendo el lema de la OMS elegido para la WAAW 2024 --'Educate. Advocate. Act now'--, el equipo SWICEU ha puesto en marcha la campaña 'Act & Play' para mover a la acción frente a este problema de salud global.

"Los mensajes de los vídeos inciden en que, al igual que en un juego de azar, estamos expuestos a contraer una infección bacteriana resistente al tratamiento con antibióticos. Por ello, tras el mensaje "Te puede tocar a ti", cada vídeo incluye una apelación a actuar frente al aumento de las resistencias bacterianas, dando a conocer las recomendaciones para hacer un buen uso de los antibióticos. Porque del uso responsable por parte de toda la población depende que podamos preservar la efectividad de estos medicamentos para las generaciones futuras", destaca, en un comunicado, la catedrática de la CEU UCH, Teresa Pérez Gracia.

Los mensajes en vídeo de esta campaña, grabados por los estudiantes de SWICEU, destacan que actualmente, solo en España, más de 30.000 personas mueren cada año por infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos.

A nivel global, ya en 2019 casi 5 millones de muertes en todo el mundo se asociaron a la resistencia a los antimicrobianos. Y las previsiones son aún más preocupantes: este problema de salud global podría causar 208 millones de muertes en los próximos 25 años y convertirse en la primera causa de mortalidad en el mundo en el año 2050, por encima incluso del cáncer.

Los estudiantes de SWICEU incluyen en sus vídeos, junto a alguna de estas impactantes cifras, un consejo sobre el uso correcto de los antibióticos: no automedicarse; no usarlos frente a infecciones víricas, como la gripe o el catarro; no abandonar el tratamiento, aunque hayan desaparecido los síntomas; seguir siempre las dosis y ajustarse a los horarios prescritos; no comprar antibióticos por Internet y seguir los consejos de médicos y farmacéuticos, entre otras recomendaciones. Cada vídeo se cierra con la apelación final 'No te la juegues. Actúa ahora'.

REDES SOCIALES

Las redes sociales Instagram (@swiceu) y X (@SWICEU1) son los canales de difusión de la campaña "Act & Play" del equipo SWICEU. Los vídeos se están compartiendo a lo largo de toda esta semana, hasta el próximo domingo, 24 de noviembre, coincidiendo con la World Antimicrobial Awareness Week (WAAW).

Con apoyo del PRAN, FECYT y RUVID Esta es la séptima campaña de concienciación que promueve el equipo SWICEU, como cada mes de noviembre desde su creación en la CEU UCH en 2017. Sus iniciativas de divulgación han sido premiadas por entidades como las redes internacionales Small World Initiative (SWI) y Tiny Earth y han contado con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en dos de sus ediciones anteriores.

El equipo SWICEU es miembro del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos (PRAN) como grupo de investigación dedicado a la búsqueda de nuevos antibióticos en el medio natural con participación ciudadana. Y también forma parte de los Embajadores Sapiència de la Red de Universidades Valencianas en I+D+i (RUVID) para promover vocaciones científicas entre los jóvenes.