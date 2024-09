Teatre Micalet celebra su 30 temporada con sus montajes más emblemáticos, nuevos espectáculos y sorpresas

Albena Teatre, Pot de Plom y Hongaresa Teatre protagonizan esta nueva temporada

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Companyia Teatre Micalet celebra su trigésima temporada con la recuperación de algunos de los montajes "más emblemáticos" de su extensa trayectoria, con nuevos espectáculos y "alguna sorpresa más". Las compañías Albena Teatre, Pot de Plom y Hongaresa Teatre, que también están de celebración, protagonizan esta nueva oferta.

Los actores Joan Peris y Pilar Almeria, dos de los fundadores de la agrupación, han sido los encargados de desgranar la programación de esta trigésima temporada y han destacado que en estos años han conseguido hacer "prácticamente todo lo que hemos querido" ofreciendo "teatro de calidad" y "en valenciano".

"En el fondo, el teatro es una forma de vivir y durante este tiempo ha sido una gran campaña de resistencia y de insistencia con la que hemos conseguido fidelizar público", han señalado.

En este sentido, han apuntado que "el teatro está preparado para gente muy especial que disfrutan de una sala chiquitita. No es un campo de fútbol, no es la televisión, no es el cine, son espacios muy especiales".

"Desde el Micalet hemos ofrecido siempre una programación coherente con la que la gente que venía sabía que venía a ver cosas que tienen una calidad. No hemos despistado a nadie", han asegurado al tiempo que han afirmado que esto ha sido "muy importante para poder fidelizar" y "cumplir una función cultural y social dentro de la sociedad valenciana".

"SÁTIRA PROFUNDAMENTE ANTICLERICAL"

La nueva temporada del Micalet dará comienzo este jueves con 'La Bíblia 2: Moisés Contraataca!, "una sátira profundamente anticlerical" de la compañía Pot de Plom con Xavi Castillo como autor, actor y director y que se podrá disfrutar hasta este 15 de septiembre.

Tras el éxito de 'la Biblia' el humorista retoma esta idea con "nuevos personajes" y con una historia "muy unida a las cosas que están pasando en la actualidad con la guerra en Gaza", ha señalado Castillo.

Otro de los grandes protagonistas de la temporada será Carles Alberola con el ciclo 'Los monólogos de Albena' que incluye tres piezas emblemáticas de la compañía: 'Waterloo', 'Ficció' y 'Currículum', con textos del propio actor y del dramaturgo Pascual Alapont, que estarán en escena desde el 19 hasta el 29 de septiembre.

En palabras de Alberola, estas tres producciones son "tres homenajes a la oralidad y a la capacidad de contar historias". "Un viaje por la memoria y los terrenos más importantes para las personas como la infancia y la ficción, que marcan nuestras vidas", ha sostenido.

En octubre será el turno de la compañía Hongaresa Teatre que del 3 al 6 presentarán 'L'altre', la icónica obra de Paco Zarzoso traducida al valenciano en la que se cuenta la historia de cinco parejas que se encuentran en distintas situaciones. "Un texto de Pedro Zarzoso que tiene mucho tiempo pero que habla de cosas por las que el tiempo no pasa", indican desde Hongaresa.

Después del gran éxito recibido la última temporada con su estreno, volverá "L'Oroneta", Premio Butaca y Mejor Autoría Original de los Premios Teatro Barcelona, la última producción propia de la Compañía Teatre Micalet.

ADAPTACIÓN A LA PEQUEÑA PANTALLA

Joan Peris lleva a escena con su dirección el texto escrito por Guillem Clua, "una de las voces más internacionales del panorama teatral actual" y conocido por su obra 'Smiley', adaptada a la pequeña pantalla en Netflix.

La pieza versa sobre la relación entre la señora Amèlia (Pilar Almeria), profesora de canto, y Ramón (Bruno Tamarit), quien acude a su casa para mejorar su técnica vocal para cantar en el memorial de su difunta madre, donde la canción elegida tendrá un significado especial para ambos personajes. El montaje, que formará parte de la programación de la Mostra de Teatre de Alcoy de este año y que comenzará gira en febrero, volverá al escenario de Guillem de Castro del 16 de octubre al 10 de noviembre.

Asimismo, Companyia Teatre Micalet recupera 'Poseu-me les ulleres', el particular homenaje al centenario del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés, dirigido por Pep Tosar. El espectáculo propone un compendio de los episodios más relevantes de su vida y obra para ofrecer al espectador "una mirada más íntima y espiritual entrelazando teatro, poesía, música y danza".

La representación contará con un reparto "excepcional" integrado por Enric Juezas, Pilar Almería y Joan Peris, así como con el músico Miquel Gil y la bailarina Isabel Anyó, nieta del poeta, y tendrá lugar del 20 de noviembre al 8 de diciembre.

Tras una temporada fuera de cartel, vuelve la emblemática comedia navideña 'Nadal a casa els Cupiello' del 18 de diciembre al 12 de enero. Pieza clave del neorrealismo italiano de la mano de Eduardo de Filippo y dirigida por Joan Peris.

Llega nuevamente al Teatro Micalet con "los malentendidos y líos familiares que ya son emblema de la Navidad en València". Pilar Almeria, Josep Manel Casany, Manu Climent, Ximo Solano, Héctor Fuster, Laura Sanchís, Miguel Seguí, Diego Ramírez, Carla Almeria y Paula Braguinski serán los encargados de dar vida a esta particular familia.

NUEVA VERSIÓN DEL MITO DE HAMLET

Seguidamente, estará en cartel del 29 de enero al 16 de febrero 'Hamlet Canalla', una nueva visión del mito de Hamlet del dramaturgo valenciano Manolo Molins, fundador del mítico Grupo 49 y Premio de Honor de las Artes Escénicas Valencianas. Continuando con el objetivo de mostrar clásicos a la sociedad valenciana, el 22 y 23 de febrero tendrá lugar 'El Verí del Teatre', la obra más traducida y editada de Rodolf Sirera, con la particular versión femenina de la compañía.

En cuanto a las otras compañías invitadas de esta temporada, completando el homenaje a Estellés estarán Marina Alegre con 'Cor Romput' el día 8 de octubre y 'Llibre de Meravelles' de Criatura Teatre el 9 de octubre. A continuación, repetirá temporada desprendido del éxito de su última visita Josep Pere Peiró, con su interés por los clásicos. Se podrá disfrutar de 'Periféria Otel·lo' del 10 al 13 de octubre.

Durantes los próximos meses las tablas del Teatre Micalet acogerán 'Win Win' de la Compañía La Negra, que planteará "un montón de malentendidos que pueden surgir de la necesidad de resolver un conflicto".

También estarán los estrenos de 'Kasandra' de Societat Sardina: Toné-Franché, donde el conflicto y la tragedia se le planteará al público al conocer la vida de su protagonista, y 'Blanc i Negre' de Purna Teatre, donde los intérpretes Pau Blanc y Xavo Negre presentan en clave de humor irónico su obra censurada.

Finalmente, como es habitual en la programación del Teatre Micalet, se podrá disfrutar de otros tipos de espectáculos fuera del teatro como las 'Sesiones Golfas' de Pot de Plom Teatre (Xavi Castillo) y Nits de Riures de Riures Valencia.

La última producción de la temporada será sorpresa y se dará a conocer en unos meses para celebrar el 30 aniversario de la compañía de teatro, que se cumple el 13 de mayo de 2025.

ACERCAR EL TEATRO A JÓVENES Y NIÑOS

El acercamiento de la cultura y el teatro a la juventud y la niñez continúa siendo un "compromiso firme" del Teatre Micalet con la campaña escolar.

Se trata de una selección de obras dirigidas a los centros educativos, con temáticas que forman parte del currículum escolar de secundaria y bachillerato, así como temas transversales, con los cuales se pretende que el alumnado participo de una manera vivencial aquello que están trabajando en las aulas.