El Teatre Principal de Castelló comienza la temporada con el espectáculo 'Llar' y la comedia 'Un menú tancat'

Archivo - El Teatre Principal de Castelló arranca la temporada este jueves con el espectáculo familiar 'Llar' - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

CASTELLÓ 8 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Teatre Principal de Castelló, espacio del Institut Valencià de Cultura, arranca la temporada este jueves con el espectáculo familiar 'Llar'. Asimismo, el sábado 11 de octubre, se inicia la programación de abono cultural con la comedia 'Un menú tancat'.

El espectáculo 'Llar' de Federico Menini, con la dirección artística de Lucas Escobedo, presenta el Día de la Comunitat Valenciana un encuentro de la arquitectura y las artes circenses con la madera como protagonista.

El malabarista construye estructuras de madera con equilibrios sorprendentes y un lenguaje lleno de sorpresas. A través de diferentes técnicas circenses, el espectáculo invita a reflexionar sobre nuestras raíces y los lugares que habitamos. Se trata de un espectáculo original, único e innovador para todos los públicos que combina humor, ritmo y una depurada técnica de malabares.

La propuesta de Federico Menini ha recibido varios reconocimientos como el Premio Mejor Espectáculo de Circo y el Premio Mejor Artista Circense en los Premios IVC a las Artes Escénicas Valencianas 2024.

'Llar' está recomendado para mayores de ocho años. Las entradas tienen un precio de cuatro euros, pueden adquirirse en taquilla y en la página web.

Por otra parte, el Teatre Principal de Castelló inicia la programación del abono cultural de otoño con la comedia gastronómica 'Un menú tancat', del reconocido dramaturgo y director teatral Jordi Casanovas.

La obra muestra a tres amigos, interpretados por Joan Arqué, Roger Coma y Òscar Muñoz, que se reúnen periódicamente para cenar. En una de esas noches, un menú especial los lleva a enfrentar recuerdos incómodos y emociones del pasado.