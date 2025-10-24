Archivo - El Teatre Principal de Castellón acoge este sábado 'Un tranvía llamado deseo' - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

CASTELLÓ 24 Oct. (EUROPA PRESS)

El Teatre Principal de Castelló, espacio del Institut Valencià de Cultura, acoge este sábado la representación del clásico de Tennessee Williams 'Un tranvía llamado deseo'.

La pieza teatral, una de las obras más interpretadas del reconocido dramaturgo estadounidense, cuenta la historia de Blanche Dubois que, tras arruinarse y perder la casa familiar, regresa a Nueva Orleans obligada a vivir en la casa de su hermana Stella, casada con el inquietante Stanley Kowalski. La pasión que surge entre ambos desemboca en una tragedia que evidencia la diferencia entre realidad y delirio.

La obra, adaptada y dirigida por David Serrano, constituye una de las piezas más destacadas de la dramaturgia norteamericana. Según Serrano, se trata de "un texto completo e incuestionable que resulta fundamental para comprender el teatro del siglo XX y, hoy en día, es tan rica y poderosa como cuando se estrenó hace ya más de 75 años".

La representación tiene una duración de 165 minutos, sin descanso, y está protagonizada por Nathalie Poza, en el papel de Blanche Dubois, Pablo Derqui como Stanley Kowalski y María Vázquez como Stella Kowalski. El elenco principal está acompañado por Jorge Usón, Carmen Barrantes, Rómulo Assereto, Mario Alonso y Carlos Carracedo.

'Un tranvía llamado deseo' forma parte de la programación del abono cultural de otoño del Teatre Principal de Castellón, que incluye tanto producciones clásicas como contemporáneas, así como diversas disciplinas de las artes escénicas. Todas las localidades para esta función se encuentran agotadas.