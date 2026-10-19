Teatro Off invita un año más a "dejarse llevar" en Halloween con el musical Rocky Horror Show

Teatro Off celebra Halloween con el musical más gamberro: Rocky Horror Show - TEATRO OFF

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Teatro Off celebra Halloween con la propuesta de teatro musical Rocky Horror Show, que combina combina humor, cabaret, provocación, música y participación del público. El proyecto apuesta por una experiencia inmersiva, donde el confeti, el cava, la interacción y el ambiente festivo convierten la función en un plan pensado para "dejarse llevar, cantar, reír y disfrutar sin complejos".

Según ha informado la sala en un comunicado, del 22 de octubre al 1 de noviembre, el teatro valenciano invita a "vivir una experiencia diferente, donde la frontera entre escenario y patio de butacas se difumina y cada función se transforma en una celebración colectiva".

Esta temporada, el regreso del espectáculo adquiere además un significado especial tras la muerte de Tim Curry, el actor británico que inmortalizó al Dr. Frank-N-Furter en la adaptación cinematográfica de 'The Rocky Horror Picture Show' (1975).

La sala hace este homenaje al actor porque su interpretación convirtió al personaje en una figura emblemática del musical y "dejó una huella duradera en la cultura popular por su carisma, irreverencia y defensa de la libertad de expresión".

La historia comienza cuando Brad y Janet, una pareja de recién prometidos, se ven sorprendidos por una tormenta y buscan refugio en un misterioso castillo. Lo que parecía una noche normal se convierte en una aventura delirante en la que nada es exactamente lo que parece.

EL PÚBLICO PUEDE IR DISFRAZADO

El público también forma parte de la experiencia ya que puede acudir disfrazado, sumergirse en la estética provocadora del espectáculo y elegir entre distintas formas de vivir la función, "desde la cercanía de las mesas hasta la comodidad de las butacas".

Tras ocho años en Teatro Off, Rocky Horror Show se ha consolidado como "una de las propuestas especiales de su programación", con un público "fiel que regresa cada temporada para disfrutar de su particular combinación de teatro musical, fiesta y cultura de culto".