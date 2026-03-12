Tellado critica que 'Hodio' es una "cortina de humo": "El principal odiador de nuestro país se llama Óscar Puente"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, atiende a los medios antes de la mascletà del Ayuntamiento de Valencia, a 12 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este jueves que la herramienta 'Hodio' anunciada por el Gobierno es "la cortina de humo que necesita Pedro Sánchez para mantenerse en el poder y hablar de lo que a él le preocupa, pero no de lo que realmente le interesa a la ciudadanía de nuestro país".

"Desde luego, si a alguien se la pueden aplicar es a ellos mismos, porque el principal odiador de nuestro país se llama Óscar Puente", ha apostillado en alusión al ministro de Transportes.

Tellado se ha pronunciado de esta forma, en declaraciones a los medios antes de asistir a la 'mascletà' de este jueves en la plaza del Ayuntamiento de València, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciadora este miércoles la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".

Tellado ha lamentado que el Gobierno esté "centrado en las cortinas de humo" como esta herramienta presentada "de forma tan frívola" por el presidente.

El secretario general del PP ha subrayado que es "inadmisible que desde el gobierno de España se insulte a periodistas o a jueces o a rivales políticos y eso lamentablemente está ocurriendo".

"Por lo tanto, supongo que esta app que ayer presentaba el presidente del gobierno, 'Hodio' con H, de lo que nos habla es de la cortina de humo que necesita Pedro Sánchez para mantenerse en el poder y hablar de lo que a él le preocupa, pero no de lo que realmente le interesa a la ciudadanía de nuestro país", ha zanjado.