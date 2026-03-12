Tellado, sobre cuándo se celebrará el congreso del PPCV: "Estamos centrados en gobernar y ser útiles"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, atiende a los medios antes de la mascletà del Ayuntamiento de València - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, no ha concretado este jueves si el congreso del PPCV se celebrará antes de elecciones porque ha afirmado que desde su formación están "centrados en gobernar, en resolver los problemas de los vecinos de la Comunitat Valenciana y en ser útiles para el conjunto de la población".

Así lo ha manifestado, a preguntas de los medios de comunicación, antes de asistir este jueves a la 'mascletà' que se dispara en la plaza del Ayuntamiento de València.

Miguel Tellado ha indicado que en la Comunitat Valenciana se ha producido un relevo de presidente y que Juanfran Pérez Llorca "está haciendo un trabajo tremendamente importante".

"Creo que lo lógico en estos momentos es estar centrados en los problemas de la gente, especialmente en los problemas derivados de la dana y en resolver esa situación", ha dicho, y ha añadido que, "desde luego, lo que menos preocupa a la gente es cómo se organiza internamente el Partido Popular".

El secretario general ha señalado que la gestora aprobada hace unos meses "está funcionando de forma adecuada". "Por lo tanto, creo que nosotros lo que tenemos que estar centrados es en los problemas de las personas, en gobernar, porque ese es el mandato que hemos recibido en las urnas y creo que eso es lo más responsable", ha zanjado.