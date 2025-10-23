Temperaturas máximas en ascenso en la Comunitat y posibles rachas fuertes de viento en el interior

Archivo - Cielos despejados y temperaturas en ascenso - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con temperaturas máximas en ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el interior y en zonas altas.

Esta jornada, además, habrá intervalos nubosos que disminuirán a cielo poco nuboso por la tarde.

Por su parte, las temperaturas mínimas bajarán en la mitad norte y no habrá cambios en el sur; mientras que las máximas subirán salvo en el tercio norte, donde habrá cambios ligeros. Las mínimas se producirán al final del día salvo en Alicante.