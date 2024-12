La tercera marcha contra la gestión de Mazón homenajea a los agricultores: "Han dejado el campo para sacar fango"

Las entidades convocantes reprochan que el 'president' "cada día da una versión diferente de dónde estaba" el día de la dana

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 entidades dan apoyo a la tercera manifestación convocada en València contra la gestión de la dana del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que se celebrará el próximo 29 de diciembre, justo cuando se cumplirán dos meses desde las inundaciones que arrasaron la provincia de Valencia. En esta ocasión, "se homenajeará a los agricultores", que "han dejado el campo para sacar fango", por lo que serán los encargados de abrir la protesta.

Así lo han anunciado este viernes, en una rueda de prensa celebrada en el Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC), tres de las cuatro coportavoces de la comisión organizadora: Anna Oliver, Alexandra Usó y Beatriu Cardona.

Oliver ha considerado "imprescindible salir a la calle a vehiculizar esa insatisfacción", que, a su juicio, "todo el mundo puede constatar". La coportavoz ha denunciado que las decisiones del Consell "van en la misma línea": "No apoya a la cultura; no da una respuesta a la vivienda; las calles, los bajos comerciales y los garajes siguen sin estar limpios; no hay respuesta respecto al tema de las ayudas, etc.".

"Encontramos un cambio en el discurso de Mazón, quien no sólo no asume su responsabilidad, sino que se molesta por las preguntas de la ciudadanía y de la prensa", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que "cada día da una versión diferente de dónde estaba el 29 de octubre". "Faltó a sus responsabilidades y como consecuencia hay más de 220 víctimas mortales", ha lamentado.

Igualmente, ha criticado que el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, "ha declarado que todavía están redactando el plan de reconstrucción a espaldas de la gente afectada". "La ciudadanía quiere ser partícipe", ha afirmado.

A su juicio, la "irresponsabilidad" del Consell "merece salir a la calle en medio de Navidad", que "es el momento en el que gente que no ha podido acudir a las otras manifestaciones pueda hacerlo".

"NO TIENEN CASA"

Por su parte, otra de las portavoces, Alexandra Usó, ha lamentado que miles de familias "no celebren la Navidad como el resto porque no tienen casa para poder hacerlo". "Tenemos 223 muertos", ha incidido.

En esta línea, ha señalado que la Comunitat Valenciana "ha tenido presidentes corruptos, ineptos, pero en este momento es un homicida". "Cada vez que se le pregunta no ves empatía de cara a las familias que han perdido la casa o los negocios. Ves a una persona que defiende su propia figura", ha indicado la coportavoz, que ha añadido que "no es solo un mal político, sino una mala persona".

Durante su intervención, ha afirmado que las entidades "seguirán en la lucha" para que las personas afectadas "puedan encontrar apoyo en la sociedad valenciana".

"Aquí tenemos en la plaza del Ayuntamiento el árbol, la pista de hielo, como si no pasara nada, pero sin ir lejos las calles están llenas de fango y sin lo necesario para la vida normal", ha manifestado. Asimismo, ha resaltado que las comunidades educativas "han sido las únicas en habilitar los centros".

"MUY ESPECIAL"

Por su parte, la tercera coportavoz, Beatriu Cardona, ha defendido que esta manifestación será "muy especial" por tres motivos. La primera razón es porque cada vez hay más entidades: "Somos 57 convocantes y 152 las adheridas".

El segundo motivo es que "se homenajeará a los agricultores", que serán los encargados de abrir paso con sus tractores. "Han dejado el trabajo del campo para sacar fango, vehículos, etc.", ha resaltado.

Cardona ha destacado que "en tercer lugar será muy especial porque se habrán realizado las primeras celebraciones en familia en las que habrá 223 víctimas mortales y tres desaparecidos que habrán faltado en las mesas de sus casas". "Esa pérdida es irreparable", ha afirmado.

"Queremos recordar que salir a manifestarnos y pedir la dimisión de Mazón no es una frivolidad, ni es poner por delante de la reconstrucción los intereses partidistas", ha aseverado, al tiempo que ha recalcado que "entre las entidades impulsoras de esta manifestación no hay ningún partido político a propósito".

En este sentido, ha defendido que las entidades cívicas y los movimientos sociales "son los que inician el camino y los partidos políticos que quieran sumarse lo hacen, pero no convocan". "Aquí estamos la ciudadanía actuando políticamente, porque todo es política, pero nunca de forma partidista", ha destacado.

"CRIMINALIZAR COLECTIVOS"

Cardona ha denunciado que algunas administraciones locales "están criminalizando a colectivos de barrios porque no son afines a ese gobierno". En concreto, ha puesto de ejemplo el caso del Ayuntamiento de Alfafar que, según ha declarado, "ha amenazado al colectivo del parque Alcosa para quitarle locales cedidos en los que llevan años salvando al barrio porque es un colectivo que no se dobla ante las exigencias propagandísticas".

El recorrido de la protesta cambiará debido a las instalaciones navideñas que hay por la ciudad y para que los tractores de los agricultores puedan tener espacio "suficiente" para desfilar. Por ello, comenzará a las 18.00 horas en la plaza de San Agustín y pasará por la calle Xàtiva, Colón y Navarro Reverter hasta finalizar en plaza América.

Respecto a si convocarán una nueva manifestación cada día 29 si el Consell no responde a sus peticiones, Oliver ha señalado que, "al trabajar de manera asamblearia, no puede avanzarse una decisión".

Preguntada por la última respuesta de Presidencia al PSPV en Les Corts --en la que se asegura que la comida que Mazón mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana fue en calidad de presidente del PPCV--, la coportavoz ha destacado que "esa frivolidad raya la psicopatía" y ha señalado que "se puede esperar poco más de una persona tan poco empática". "Pedimos la dimisión de Mazón porque, si lo hace, el Consell, al ser su gente de confianza, caerá con él", ha afirmado.

"NO HA SALIDO DE SU DESPACHO"

Usó también ha cargado contra el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, quien "no ha visitado ningún centro afectado, no ha salido de su despacho". "No envió técnicos ni inspector a revisar condiciones y, además, está obsesionado con acabar con nuestra lengua y cultura", ha manifestado.

Preguntada por si llevarán a cabo de forma colectiva acciones legales contra Mazón, Oliver ha señalado que "no es un tema que se trate como convocantes de la manifestación" porque "forma parte de cada una de las entidades".

Y al ser preguntada por las últimas declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha defendido Mazón y ha declinado valorar la comida que mantuvo el día de la dana, Oliver ha defendido que "igual a ellos no les interesa, pero a las entidades sí les importa saber con quién estaba, qué estaba haciendo y quién ha pagado porque hay más de 220 víctimas mortales".

"A mí sí que me interesa, si a Feijóo no, pues que vuelva a Galicia a comer percebes", ha hecho hincapié, al tiempo que ha agregado que se trata de "una estrategia para ganar votos para las generales a costa de lo que sea".