Territorio da el proyecto de Intu por "acabado" y asegura que las inversiones son bienvenidas si cumplen la normativa

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha dado por "acabado" el proyecto para construir el macrocentro comercial Puerto Mediterráneo, bautizado después como Intu Mediterrani, una vez constatado que la promotora Intu Found Valencia SL no ha depositado la garantía de un millón de euros que le requería la Generalitat para volver a realizar una evaluación ambiental del proyecto y poder continuar así con la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE).

Arcadi España ha asegurado que "en la Comunitat Valenciana todas las inversiones que vengan son bienvenidas, eso sí, tienen que cumplir con toda la normativa, medioambiental, urbanística y toda la demás", ha puntualizado.

En este caso, la empresa que tenía que depositar un aval de un millón de euros que no ha ingresado y por tanto, "el contrato ya está resuelto, se ha acabado". "Ese proyecto, ese expediente, ha finalizado", ha insistido.

A partir de ahora, "esta o cualquier empresa pueden volver a solicitar cualquier proyecto a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana". Pero en este caso concreto, al no depositar la garantía necesaria y "esencial" para poder tramitarlo "está acabado", ha reiterado.

El conseller --que ha realizado estas declaraciones tras las presentación del tercer estudio del CSIC que constata que no hay presencia de muestras infecciosas de Covid en Metrovalencia-- ha recordado que se le han dado varios plazos a la empresa, que había pedido una prórroga, "pero no ha conseguido reunir el dinero necesario para continuar ese procedimiento y el procedimiento ya no puede continuar", ha zanjado.

Como consecuencia, la Generalitat procederá a "archivar el expediente" del proyecto, dado que se considera que al no depositar la garantía, la promotora ha "incumplido" una de las condiciones necesarias para considerar el proyecto como una Actuación Territorial Estratégica, conforme al acuerdo del 25 de enero de 2013, del Consell.

La compañía debía depositar el dinero o un aval bancario antes de las 14.30 horas de este martes, 15 de junio, después de que se le hubiera prorrogado una semana el plazo de 15 días que la Conselleria de Política Territorial le había dado anteriormente para efectuar el ingreso. Sin embargo, el área de Hacienda ha certificado que no se ha efectuado el ingreso.

ANTECEDENTES

La Conselleria de Política Territorial envió el pasado mes de mayo un requerimiento a Intu Found Valencia SL para que depositar la citada garantía en un plazo de 15 días y avanzar en la ATE pero la promotora envió un escrito para solicitar que se le ampliara "al menos un mes adicional".

En su escrito, Intu Found Valencia SL pedía que se tenga en cuenta lo "complicado" que está siendo para los operadores económicos el acceso ágil a las garantías financieras de bancos o cajas de ahorro en el contexto de la crisis económica motivada por la Covid-19.

Además, la promotora hacía hincapié en la "burocracia interna de las entidades" que alarga la aprobación de este tipo de garantías. Desde el departamento con competencias en Política Territorial y Paisaje expresaron entonces su "preocupación" por el hecho de que la promotora tuviera problemas para aportar 1 millón de euros, cuando la inversión de su proyecto para Paterna se acerca a los 800 millones.

Tras recibir la solicitud, la Conselleria accedió a ampliar el plazo, pero tal como marca la normativa sobre las ATE, esto es, menos de la mitad del período de 15 días que se le había dado inicialmente.

El requerimiento de la garantía se produjo después de que el pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazara el recurso de la Generalitat contra la sentencia de 2019 que anulaba la resolución de la Conselleria Obras Públicas y Vertebración del Territorio, de fecha 10 de octubre de 2016, que denegaba la propuesta del Plan de Actuación Territorial Estratégica (ATE) 'Puerto Mediterráneo' y pedía al Gobierno valenciano un nuevo informe ambiental para que el proyecto sea sostenible.

La citada sentencia obligaba a retrotraer el procedimiento a la situación anterior a la resolución que en su día emitió Conselleria, exigiendo así la realización de una nueva evaluación ambiental del proyecto, por lo que Intu debía volver a aportar la garantía de 1 millón de euros que establecía el Acuerdo del Consell de 2013 que declaraba el proyecto Puerto Mediterráneo como actuación territorial estratégica, y que había sido retirada, para continuar con su tramitación.

En este escenario, el departamento que lidera Arcadi España envió un primer escrito a Intu Found Valencia tras haber publicado en el DOGV una reseña de la resolución del conseller para que aportara la garantía en un plazo de 15 días. No era la primera vez que se solicitaba esta garantía. El primer plazo para depositarla vencía el pasado 5 de mayo.

La mercantil propuso entonces dejar como garantía unos terrenos en lugar del importe económico, pero el Acuerdo del Consell de 2013 por el que se declara la ATE del proyecto establece que se regirá por la Ley de Contratos y esta no permite aportar una 'garantía hipotecaria'. Posteriormente le concedió otros 15 días, que después amplió a una semana más, hasta el pasado 15 de junio a las 14.30 horas, momento en que vencía el plazo.