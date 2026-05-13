El tiempo hoy en la Comunitat: posibles chubascos en el norte de Castellón y temperaturas con ligeros cambios

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo poco nuboso aunque podrían registrarse chubascos en el norte de Castellón por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o no anotarán cambios; mientras que las máximas bajarán en el sur de Castellón y habrá pocas modificaciones en el resto.

Así mismo, se espera viento flojo de componente oeste con intervalos de moderado y baja probabilidad de rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón durante la madrugada. Al mediodía, el viento girará a componentes sur y este en el litoral.