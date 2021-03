Toni Cantó formaliza su renuncia como diputado

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Toni Cantó ha formalizado finalmente su renuncia como diputado en Les Corts y como síndic de Ciudadanos, dos días después de anunciar que deja la política por sus discrepancias con la actual Ejecutiva nacional presidida por Inés Arrimadas.

A partir de ahora, la dirección del partido y el grupo de Cs en el parlamento valenciano deben consensuar la decisión de quién le sustituirá como portavoz. En el escaño le relevará Asunción Sanchis, la siguiente en la lista, según fuentes 'naranjas'.

Cantó ha presentado la renuncia telemáticamente sobre las diez de la mañana de este miércoles, un día después de reunirse con los otros 17 diputados de Ciudadanos para explicarles su decisión.

De momento, el hasta ahora líder del partido anunció que tenía dos propuestas de trabajo de productoras de televisión, que piensa aceptarlas y que no tiene "ninguna oferta del PP". "La política ya no me ilusiona, tengo que empezar a ver qué hago con mi vida", manifestó este martes a la prensa.

Esta desilusión se debe principalmente a las últimas decisiones que ha tomado el "núcleo duro" de Cs, como él le llama, principalmente la moción de censura fallida en Murcia junto al PSOE para apartar al PP del gobierno regional.