Toni Francés, propuesto para encabezar la lista del PSOE al Congreso por Alicante en las elecciones del 29 de noviembre

Archivo - Imagen de archivo de Toni Francés en la Diputación de Alicante - PSPV - Archivo

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcoi, Toni Francés, ha sido propuesto para encabezar la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Alicante en las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre, según fuentes socialistas consultadas por Europa Press.

Francés, quien fue portavoz del grupo socialista en la Diputación de Alicante entre 2019 y 2023, anunció en julio que no iba a ser candidato de la formación a la alcaldía de la ciudad alcoyana en los comicios locales de mayo de 2027, papel que asumirá Lorena Zamorano.

Del mismo modo, se ha planteado que la número dos de la candidatura del PSOE a la cámara baja por Alicante sea la primera teniente de alcalde y concejala en Guardamar del Segura, Pilar Gay, y que la tercera posición la ocupe el primer edil de Villena, Fulgencio Cerdán.

Las mismas fuentes han subrayado que se trata de una propuesta que ahora tendrá que pasar por los comités provinciales de la formación, por la ejecutiva nacional e, igualmente, por el comité federal este sábado.

En las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, consiguieron escaño como diputados del PSOE por Alicante en el Congreso Alejandro Soler, Patricia Blanquer, Lázaro Azorín y Araceli Poblador.