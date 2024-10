Toni Pérez acusa al Gobierno de ser "enemigo público número uno" de Alicante por su política hídrica

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha puesto en valor "la extraordinaria gestión de los recursos hídricos" que se hace en la comarca alicantina de la Vega Baja, al tiempo que ha calificado al Gobierno de Pedro Sánchez de "enemigo público número uno de la provincia de Alicante" por su política hídrica.

Así lo ha aseverado el máximo responsable de la corporación provincial, que este lunes ha inaugurado en Orihuela (Alicante) el VI Congreso Nacional del Agua.

Pérez ha señalado que de los 16 trasvases que operan actualmente en España "solo se cuestiona uno". "No es de recibo que solo un trasvase, el del Tajo-Segura, sufra recorte tras recorte de forma virulenta por una mala política pública, por unos malos políticos", ha lamentado Toni Pérez, quien ha acusado al Ejecutivo central y de forma particular a ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "de no estar a la altura en materia política".

Durante la inauguración de este congreso, que impulsa la Diputación, la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela y que en esta edición centra el debate en la importancia del agua para la agricultura y la alimentación, el presidente de la institución provincial ha defendido la necesidad de que las administraciones públicas garanticen "agua suficiente y a un precio asequible para todos los territorios, porque no podemos permitir que el desierto pueda entrar en España por la Vega Baja, llevando también con ello a la ruina a miles de familias".

El presidente, que ha estado acompañado por la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha hecho también referencia a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, "programas que en ningún caso hablan de recortar trasvases o 'estrangular' a los agricultores con una política hídrica que impide la llegada de agua".

Asimismo, Pérez ha defendido en su intervención "la extraordinaria y relevante gestión hídrica que se hace en nuestra tierra, y en concreto en la Vega Baja, que es la gran despensa de Europa", y ha destacado que la labor de miles de agricultores "nos permite ofrecer a todo el mundo una alimentación sana, saludable y de proximidad".

"GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ"

Al respecto, ha añadido que "este tipo de encuentros nos deben servir también para decirle al mundo que esta comarca y el conjunto de la provincia de Alicante hace una gestión eficiente y eficaz del ciclo integral del agua gracias al sudor de miles de agricultores, a una buena gobernanza basada en el rigor científico y a una gran inversión".

El VI Congreso Nacional del Agua, que se prolongará hasta mañana con cerca de 40 ponencias programadas, ha abierto con la intervención del director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, para abordar la relación entre agua, agricultura y alimentación.

La planificación y la gestión, las infraestructuras, la evaluación socioeconómica y jurídica y las tecnologías son los bloques en los que se ha estructurado este evento, en el que se abordan cuestiones como la sequía, el riego por goteo, la agricultura regenerativa, el papel de los recursos no convencionales en el regadío, agua y energía, la planificación de tecnosuelos, los nuevos sistemas de riego eficiente, el agua circular o la digitalización en el ámbito agronómico, entre otros muchos.