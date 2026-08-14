Tormo (Singularu) cree que es "el mejor momento de la historia" para emprender en España pese a la regulación "estricta"

El CEO y cofundador de Singularu, Paco Tormo, posa durante una entrevista concedida a Europa Press - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CEO y cofundador de Singularu Paco Tormo considera que "vivimos en un país con un marco regulatorio muy estricto que no facilita emprender; pero a la vez, estamos en el mejor momento de la historia de España para montar empresas" gracias al ecosistema de aceleradoras como Lanzadera e inversores que apuestan por nuevos proyectos.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha abordado el crecimiento continuo de la firma de joyería valenciana que fundaron Paco Tormo y Cristina Aristoy en 2014, y que ya cuenta con una red de más de 90 tiendas en España y más de 500 trabajadores. La empresa cerró el pasado año con 40 millones de euros y un ebitda de 4 millones, y espera cerrar 2026 con unas ventas de 50 millones de euros y un ebitda de 5 millones, ha explicado Tormo.

Su andadura comenzó en 2014 en forma de market place de productos artesanales como cerámica y joyas por encargo de sus clientes. Gracias a ganar el concurso 'Operación Emprende' de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AVEJ), accedieron a una sesión de mentoría en la que les hicieron ver que aquel negocio era "una ruina", con una logística "muy difícil" y vulnerable al estrés financiero.

"Todo es un proceso de mejora constante y de cambio. Hay que estar preparado para adaptarse", ha comentado Paco Tormo. En ese punto, decidieron cambiar el modelo manteniendo la idea de producción a demanda y fabricar sus propias joyas en alianza con talleres pequeños, el primero en la calle Carteros de València. Hoy ya son más de 180 proveedores en España.

Los orígenes de Singularu también están unidos a Lanzadera, la incubadora de empresas impulsada por el presidente de Mercadona, Juan Roig. Allí, señala Tormo, aprendieron el "modelo de calidad total" que aplican. El empresario ha insistido en "la suerte que tenemos en Valencia de que exista Mercadona, el modelo de Lanzadera y EDEM, porque lo que están haciendo ahí sí que transforma una región".

LA "PARADOJA" DEL EMPRENDIMIENTO EN ESPAÑA

Preguntado por las dificultades que se han encontrado en este camino y por si coinciden con el resultado del barómetro empresarial de la Asociación Valenciana de Empresarios, que refleja que el 85 por ciento de la población considera que no es fácil emprender en España, Paco Tormo opina que se está dando una "paradoja".

"Sí" cree que resulta difícil emprender "porque vivimos en un país con un marco regulatorio muy estricto, muy cerrado, que no facilita", pero a la vez considera que "estamos en el mejor momento de la historia de España para montar empresas. Es contradictorio pero es real".

El motivo, ha destacado, es que "existen aceleradoras como Lanzadera, incubadoras, fondos de capital riesgo y personas privadas, 'business angels', que quieren poner su dinero en empresas emergentes". A pesar de que hay "un lastre muy grande a nivel impositivo y regulatorio", Tormo ha puesto en valor que "se ha creado un ecosistema alrededor de todo esto que permite que una persona sin nada más que una idea y muchas ganas de trabajar, como podemos ser Cristina y yo, pueda montar una empresa y acabar generando más de 500 trabajadores directos".

EL PROVEEDOR LOCAL, "FINANCIERAMENTE RENTABLE"

A estos trabajadores se suma la red de proveedores locales que mantiene Singularu en diferentes puntos de la geografía española. El CEO de Singularu ha señalado que mantener los proveedores locales es "financieramente rentable" porque la cercanía cultural y física "permite que se solucionen los problemas de una manera mucho más rápida" y "ayudarse" cuando surgen dificultades.

También ha apuntado que una empresa del tamaño de Singularu "depende de que exista una industria alrededor". El problema, ha añadido, es que "la industria de joyería en España se ha ido haciendo cada vez más pequeña", y eso ha llevado a que Singularu también optase por recurrir al exterior.

En 2023, los costes de la plata "se empezaron a disparar" cuando toda su joyería estaba elaborada a partir de ese material, ha relatado. Singularu incrementó sus precios hasta que notaron que empezaba a "pesar" a su clientela. Ante esta situación, optaron por el acero inoxidable. "Teníamos que decidir entre montar una fábrica, y nosotros eso no lo sabemos hacer, o irnos a donde fabrican el acero inoxidable. Y solo se fabrica en Asia. Ahí ya sí que nos tocó deslocalizar y fabricar con proveedores de allí", ha explicado.

No obstante, Tormo ha asegurado que han mantenido la relación "con todos los proveedores" y que Singularu todavía fabrica "la mayor parte" de la producción en España. "Lo que ocurre es que llega un momento en que la industria no ha sido capaz de seguir nuestro crecimiento y ya te toca ir fuera", ha lamentado.

ROTACIÓN CONSTANTE DE PRODUCTO

Sobre cómo afrontan el ritmo frenético de lanzamiento de nuevas colecciones que se ha instaurado en la moda y el retail, el cofundador ha explicado que Singularu ya ha "nacido así". "Nosotros queríamos ser como un 'Zarita'. Lanzamos novedades cada semana, suelen ser series bastante limitadas porque nos equivocamos muchísimo", ha comentado.

Esta estrategia de tendencias representa una "dificultad" operativa y financiera que obliga a "tener mucho control de lo que compras". "De hecho, hemos estado a punto de morir unas cuantas veces y la mayoría ha sido por quedarnos sin caja, por comprar de más o de menos", ha indicado.

"En realidad, nosotros estamos en la tendencia lanzando producto, pero lo que nos hace vivir es el básico", los diseños minimalistas y pequeños que se usan en el día a día", ha puntualizado.

"SIN REDES SOCIALES NO EXISTIRÍAMOS"

Respecto al peso de las redes sociales en la estrategia de crecimiento de Singularu, el directivo ha señalado que éstas lo son "todo" para la marca. "Hemos invertido millones de euros en Meta (Facebook e Instagram) pero yo no sé quién le debe un jamón a quién. Si nosotros a ellos o ellos a nosotros", ha bromeado. "No existiríamos si no hubieran existido las redes sociales", ha aseverado.

Una de sus campañas destacadas es la de Fallas, con una colección de joyas inspirada en las fiestas y acciones que varían año tras año e incluyen charangas en las calles y balcón para ver la 'mascletà'. "Valencia es casa, hemos nacido aquí. Nuestra empresa es nacional y tenemos gente de todo el mundo y de toda España, pero sí que nos ha gustado mucho siempre que se supiera que éramos de aquí", ha destacado, antes de puntualizar que la marca también intenta adaptarse a la cultura de cada región y celebra otras fiestas como la feria de Sevilla y la de Málaga.

Tormo ha afirmado que este sentimiento de pertenencia debe acompañar a la firma si sale en formato físico a otros países: "Iremos fuera , no digo con la bandera de España puesta en el logo, pero con la idea de que se sepa que somos de aquí".

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Respecto a cuál es la meta de Singularu para los próximos diez años, Paco Tormo afirma que es ser "lo mismo pero más grande y en todas partes".

Este año abrirán cerca de 25 tiendas nuevas e incorporarán cien trabajadores más. Sobre nuevos mercados geográficos, Tormo ha explicado que acaban de llegar a Canarias y prevén seguir expandiéndose por México a través de la cadena de grandes almacenes Liverpool. La venta al resto de Europa se realiza mediante plataformas como Amazon y Zalando.

Respecto a una posible diversificación de productos, Tormo reconoce que en Singularu sí se imaginan "haciendo lo mismo con otro producto" y que "puede pasar", pero puntualiza que "seguro" que no será este año y "probablemente" tampoco el siguiente.