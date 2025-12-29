Torrent destaca la efectividad de los nuevos pasos elevados sobre l'Horteta en las últimas lluvias

Zona de Torrent tras las últimas lluvias del domingo - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha hecho este lunes un balance positivo de las lluvias registradas el domingo al no haberse producido daños personales pese al rescate de siete personas en pasos inundables del municipio. El consistorio ha destacado la coordinación de efectivos gracias al Cecopal y la "efectividad" de los nuevos pasos elevados sobre el barranco de l'Horteta.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha visitado este lunes el municipio junto a la alcaldesa, Amparo Folgado, para comprobar sobre el terreno el estado de la confluencia de los barrancos de l'Horteta y de Poyo, una de las zonas más afectadas por la dana del 29 de octubre, que aún presentan "algo de caudal" tras la jornada de lluvias del domingo, en la que se registraron 71,9 litros por metro cuadrado en la ciudad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante la visita, ambas responsables han constatado que el agua continúa discurriendo por ambos barrancos sin que se hayan producido incidencias en el casco urbano. La visita de Camarero a Torrent se enmarca dentro de una agenda de desplazamientos a distintos municipios de la Comunitat Valenciana donde las lluvias fueron especialmente intensas, según ha informaddo el consistorio en un comunicado.

"Desde la Generalitat estamos realizando un seguimiento continuo de los municipios más afectados por las lluvias para evaluar la situación y coordinar las actuaciones necesarias, priorizando siempre la seguridad de las personas", ha indicado la vicepresidenta, que ha subrayado la importancia de la prevención y la colaboración entre administraciones.

Asimismo, Susana Camarero y Amparo Folgado han podido comprobar los trabajos en la conocida como Finca Roja, donde la Conselleria está actuando a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). En el inmueble se están llevando a cabo trabajos de reforma y rehabilitación de elementos comunes, así como actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética, avanzando en la modernización y sostenibilidad del edificio.

RESCATES Y CINTAS CORTADAS

Folgado ha agradecido expresamente la labor de la Policía Local de Torrent, los voluntarios de Protección Civil y los distintos servicios municipales, que estuvieron actuando "en todo momento" en el corte de pasos inundables y colaborando, junto a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, en el rescate de siete personas que quedaron atrapadas entre dos pasos inundables en el camino de Xarcos Secs.

Folgado ha subrayado la importancia de hacer caso a los avisos meteorológicos de Aemet y a las alertas del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y ha recalcado que el consistorio pidió a la ciudadanía no atravesar pasos inundables y evitar desplazamientos innecesarios.

"En esta ocasión no hemos tenido que lamentar daños personales, pero estas siete personas podrían haber visto su vida seriamente comprometida, por lo que es vital hacer caso a las indicaciones de los servicios de emergencias y no pasar si hay agua", ha advertido la alcaldesa.

La primera edil también ha trasladado las quejas de la Policía Local ya que durante la tarde del domingo muchas cintas de seguridad fueron cortadas por algunas personas para atravesar pasos inundables, "poniendo en riesgo su integridad y haciendo que los agentes tuvieran que volver a reponerlas".

En positivo, Folgado ha destacado el buen funcionamiento de los nuevos pasos inundables de Xarcos Secs y Font de la Teula, reconstruidos y elevados por la Conselleria de Agricultura, así como del nuevo paso dels Arquets de Baix, reconstruido por el Ayuntamiento con fondos del estado. Gracias a los nuevos marcos de dos metros por dos metros, por primera vez no fue necesario cortarlos, permitiendo el paso adecuado del agua.

Además de la tormenta y la lluvia incesante durante toda la tarde, sobre Torrent se registraron dos episodios de granizo, aunque no hubo incidentes destacados en el casco urbano a lo largo de toda la jornada.

A primera hora de esta mañana, la Policía Local ha informado de que se mantenían los cortes en algunos pasos inundables del término municipal, debido al caudal que todavía llevaban barrancos como el de l'Horteta y els Gils.