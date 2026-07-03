Torrent homenajea a las víctimas del accidente de Metrovalencia veinte años después: "Recordar es un deber moral"

Acto de homenaje - AYUNTAMIENTO TORRENT

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha conmemorado este viernes el vigésimo aniversario del accidente de Metrovalencia del 3 de julio de 2006 con un acto institucional en recuerdo de las 43 personas fallecidas, las 47 heridas y sus familias, y en el que se ha reivindicad que recordar es "un deber moral, una obligación cívica y un acto de justicia".

El homenaje se ha celebrado ante el monumento dedicado a las víctimas, situado en la rotonda de Pare Méndez, y ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado; miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal; familiares de las víctimas y numerosos vecinos de la ciudad, detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

La conmemoración ha comenzado con la interpretación de varias piezas de música de cuerda. A las 13:03 horas, coincidiendo con el momento en el que se produjo el accidente hace veinte años, los asistentes han guardado tres minutos de silencio en memoria de las personas fallecidas y como muestra de respeto, reconocimiento y cercanía hacia las personas heridas y sus familias.

Tras el silencio, el secretario general de la Administración del Ayuntamiento de Torrent, Eduardo Balaguer, ha dado lectura a la declaración institucional aprobada por unanimidad por la corporación municipal. El texto recuerda que la tragedia "marcó para siempre a la Comunitat Valenciana" y golpeó de una manera especialmente profunda a Torrent, el municipio que sufrió el mayor número de víctimas.

Asimismo, destaca que, para la ciudad, mantener vivo su recuerdo "no es un gesto formal", sino "un deber moral, una obligación cívica y un acto de justicia".

La declaración también reconoce "la dignidad, la entereza y la perseverancia" de las familias de las víctimas y su defensa, durante todos estos años, de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. Del mismo modo, pone en valor la respuesta solidaria de la ciudadanía de Torrent, que acompañó desde el primer momento a quienes más lo necesitaban.

"Porque un pueblo digno no olvida. Porque la memoria es también una forma de justicia. Y porque Torrent continúa recordando", concluye el texto institucional leído durante el homenaje.

OFRENDA FLORAL

A continuación, dos agentes de la Policía Local de Torrent y dos familiares de las víctimas han depositado una corona de flores ante el monumento, en memoria de las 43 personas que perdieron la vida en el accidente.

La ofrenda, ha constituido uno de los momentos "más emotivos" del homenaje. El acto ha concluido con la interpretación de una última pieza musical y el respeto de todos los asistentes ante el monumento.

Tras el acto, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de que la conmemoración haya contado con el respaldo unánime de todos los grupos políticos y haya permitido reunir a la ciudad en torno a la memoria de las víctimas.

"Los 25 concejales que representamos a la ciudad teníamos claro que queríamos celebrar este acto y contar con una declaración institucional que fuera la suma del sentir de toda la ciudadanía de Torrent", ha señalado Folgado.

La primera edil ha explicado que la elección de las 13:03 horas respondía a la voluntad de hacer coincidir el homenaje con el momento exacto en el que ocurrió el accidente. "Creíamos que era importante mantener el recuerdo en la hora en la que sucedió y permitir que pudieran acompañarnos los familiares de las víctimas y todas las personas que quisieran estar presentes", ha afirmado.

Folgado ha subrayado que "Torrent quiere seguir estando al lado de las familias, acompañándolas y manteniendo viva la memoria de sus seres queridos", y ha avanzado el compromiso institucional de continuar recordando cada 3 de julio a las víctimas del accidente.