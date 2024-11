Torres afirma que lo importante es poner "lo mejor" de todas las administraciones para superar "cuanto antes" la DANA

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que lo importante es "poner lo mejor" de todas las administraciones para "poder salir cuanto antes del momento actual" provocado por la DANA y, a su juicio, "no es tan relevante qué administración es quien termine haciéndolo" mediante la gestión de la emergencia.

Así se ha pronunciado el ministro en una entrevista a À Punt, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre por qué el Gobierno no ha declarado la situación de emergencia --que implicaría que el Ejecutivo central tomara el mando de la gestión tras la DANA en la provincia de Valencia, que actualmente recae sobre la Generalitat Valenciana, presidida por Carlos Mazón (PP)--, como ha pedido el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Torres ha defendido que en España hay un estado autonómico y "los niveles están bien claros" y se ha mostrado "absolutamente convencido de que la mejor respuesta es colaborar y trabajar juntos". "En el Cecopi, estoy con personas que conocen el territorio, que llevan trabajando ahí muchos años, que han nacido en esos pueblos. Lo que hacemos desde el Gobierno de España es colaborar con ellos", ha subrayado.

"En este caso, el señor Feijóo pide algo que no pide el señor Mazón, que son de la misma formación política. Yo no voy a hacer ninguna crítica ni polémica. Yo he venido junto al Gobierno de España a ayudar, a colaborar y a ponerme a disposición para que, cuanto antes y de manera unida, podamos salir de esto", ha enfatizado.

En este sentido, ha sostenido que la ciudadanía pide "unidad de acción. "Creo que no es tan relevante qué administración es quien termine haciéndolo, sino que el resultado sea el poner lo mejor de todas para poder salir cuanto antes del momento actual", ha defendido.

Interpelado por la llegada de la UME a Valencia, ha afirmado que se desplegaron "en colaboración con las instituciones que conocen el terreno". "Lo que tenemos que hacer es poner todos los medios, coordinarlos bien. No es sencillo. En ocasiones no se ve ese esfuerzo porque hay complejidades y dificultades", ha expresado.

"NI VIOLENCIA FÍSICA NI VERBAL"

El ministro ha apuntado que entiende "el enfado, la frustración y la impotencia". Sin embargo, ha recalcado que "los caminos no son ni la violencia física, ni la violencia verbal, ni tampoco los oportunismos de algunos grupos que no representan tampoco a la sociedad valenciana".

En este sentido, en relación a las tres personas detenidas por los incidentes durante la visita a Paiporta (Valencia) del domingo en la que fueron increpados los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Carlos Mazón, Torres ha insistido en que "esa frustración, impotencia y enfado se puede manifestar de muchas maneras". "Se puede defender los criterios de uno, perfectamente, sin utilizar ni los insultos ni los actos violentos", ha defendido.

"Acepto cualquier crítica de la manera que la quieran expresar. Creo que lo que no cabe es que se haga a través de mecanismos violentos. El presidente del gobierno de España fue utilizado en un acto vandálico, también sus Majestades los Reyes y el presidente de la Generalitat, y creo que no son las maneras ni los modos", ha sostenido, al tiempo que ha agregado que quienes utilizan la violencia "tienen que dar cuenta de ella".

Por otro lado, el ministro ha señalado que durante la reconstrucción se deberá "repensar el modelo urbanístico". "Estamos en una situación que hay que luchar contra el cambio climático, los negacionistas se equivocan. Hay que reformular también cómo queremos desarrollar los nuevos espacios, hacerlo junto a la sociedad civil y las administraciones, pero esa es la siguiente de las fases", ha indicado.

Torres, que era presidente de Canarias durante la erupción del volcán de La Palma, ha afirmado que ambas catástrofes "no son comparables", ya que en la Comunitat Valenciana han fallecido 211 personas. "Pero también tengo que decir, y hoy lo vemos en la isla de La Palma, que saldremos, saldremos sin ninguna duda. Y aquí lo que tenemos que hacer es poner lo mejor de todos", ha enfatizado.