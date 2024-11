Torres garantiza que pondrán "todos los medios y la tecnología" para localizar a las personas desaparecidas por la DANA

(I-D) El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. - Carlos Luján - Europa Press

Anuncia que más de 100.000 personas ya han presentado sus daños para la compensación del Consorcio de Compensación de Seguros

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha garantizado que el Gobierno pondrá "todos los medios y la tecnología" para localizar a las personas desaparecidas a causa de la DANA en la provincia de Valencia.

Torres, en una entrevista en À Punt recogida por Europa Press, ha destacado la presencia del Ejército, la Unidad Militar de Emergencias y otros recursos como el buque científico o un georradar para "intentar localizar a todas las personas que puedan estar en los cauces de los barrancos, en el fondo del mar, en los lugares anegados".

"Hay que achicar agua con la voluntad de poder tener cuanto antes esa cifra definitiva y poder trasladar esa realidad, tanto a la sociedad como a las familias que lo sufren. Por un lado, dándoles dignidad, lamentablemente, a quienes han perdido la vida; y luego dándoles el máximo de los consuelos a sus familiares, a sus amigos, ante una situación inesperada que les ha cambiado la vida de la noche a la mañana", ha expresado el ministro, quien ha agregado que, para ello, pondrán "todos los medios y la tecnología".

Sobre la tramitación de ayudas, ha recalcado que "la voluntad es poder llegar cuanto antes" a la ciudadanía y ha afirmado que están activando "todos los mecanismos" para acortar los tiempos para que estas subvenciones lleguen a los afectados. Torres ha anunciado que hay más de 100.000 personas que ya han presentado sus daños para la compensación del Consorcio de Compensación de Seguros, y prevén que esta misma semana empiecen a recibir los primeros fondos.

Consultado por cuándo se podría volver a una cierta normalidad en los municipios afectados, el ministro ha admitido que será "muy complicado". No obstante, ha detallado, en materia de infraestructuras, que esperan que el próximo martes se abra el bypass, trabajan para que la próxima semana se restablezca el AVE Madrid-València y ha destacado que las obras de Cercanías "avanzan a mejor ritmo", en lo que ha calificado de "una auténtica proeza de conseguir conectividad".

Sin embargo, ha afirmado que todavía deben retirar mucho lodo y enseres de los cascos históricos de los municipios afectados, que tienen empresas cerradas y colegios afectados. "Vamos a intentar que sea en el menor tiempo posible. Por eso es fundamental la cooperación entre las instituciones", ha sostenido.

"Dar una fecha es difícil, pero también sé que lo vamos a hacer. Lo he vivido en otros lugares, también en mi comunidad, y sé que los primeros momentos son tremendamente dramáticos, parece que no se ve la luz al final del túnel. Hay muchísimo dolor, que no podremos nosotros sofocar ni consolar en ningún caso, pero lo que tenemos que hacer las administraciones es poner lo máximo para acortar esos plazos", ha recalcado.