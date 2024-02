Las Torres de Serranos se visten de gala para la 'Crida' con un escenario ampliado y más sonido y pantallas

El acto tendrá controles de acceso para evitar la entrada de alcohol y material pirotécnico en un dispositivo "similar" al de Nochevieja

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Torres de Serranos se vestirán de gala este próximo domingo 25 de febrero para la 'Crida' de las Fallas 2024, el acto con el que se dará el pistoletazo a las fiestas josefinas de este año, que ampliará el escenario principal en que las falleras mayores de València anunciarán el inicio de los festejos. Además, se aumentará la sonorización y se colocarán más pantallas para que el público pueda seguir el desarrollo del acto.

Como novedad, este año la Banda Municipal se colocará en esta ocasión en la parte delantera de las Torres de Serranos --hasta ahora lo hacía en la parte trasera del escenario-- y se ampliará la sonorización de las zonas alejadas para tratar que los discursos de Mª Estela Arlandis y Marina García "se escuchen mucho mejor".

Asimismo, se colocarán dos pantallas más en el mismo Puente de Serranos junto y las dos que ya estaban en años anteriores cambiarán de ubicación para que "más gente" pueda visualizar el acto.

Con todo, se espera "una mejora" del acto de la 'Crida', tanto en su "funcionamiento general" como del momento particular de los discursos, según ha informado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

El acto se iniciará alrededor de las 19.35 horas con un espectáculo previo, mientras que los parlamentos comenzarán a las 20.00 horas. Será la alcaldesa de València, María José Catalá, quien inicie la parte protocolaria del acto con unas palabras y la entrega de las llaves de la ciudad a las máximas representantes de la fiesta, que cogerán el testigo y se dirigirán a todo el mundo fallero para invitarlos a vivir las Fallas 2024.

En cuanto al dispositivo, la circulación al tráfico rodado se cortará a partir de las 17.00 horas. Desde la Junta Central Fallera se ha pedido la colaboración de todas las comisiones para que el acto se pueda desarrollar "con normalidad" y en un ambiente "festivo pero seguro".

CONTROLES DE ACCESO

Tal y como se dio a conocer la semana pasada, la 'Crida' tendrá este año controles de acceso para evitar el consumo de alcohol y, con ello, tratar de impedir que el acto se pueda convertir en un "macrobotellón", así como para impedir el acceso con material pirotécnico.

"Vamos a hacer todo lo que podamos", garantizó el presidente de la Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas, Santiago Ballester, en el pleno de JCF el pasado martes, al tiempo que hizo un llamamiento a las comisiones falleras para evitar que los propios falleros lleven alcohol a la 'Crida'.

"Si pedimos que no se convierta en un 'botellódromo', lo que no podemos hacer es que nuestras fallas salgan con sus carritos --con botellas de alcohol--. Si queremos que --la 'Crida'-- no se convierta en eso, traslademos a los presidentes que no dejen salir a sus falleros con alcohol, porque si no damos ejemplo no podremos pedir que el resto lo cumpla igual", reflexionó.

Fuentes municipales han añadido que el dispositivo policial de la 'Crida' de este año será "similar" al de la celebración de la Nochevieja en la plaza del Ayuntamiento, de forma que también se instalarán contenedores en los puntos de control para dejar bebidas alcohólicas y material pirotécnico, puesto que estará prohibida su entrada.