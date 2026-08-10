Un total de 18 medios aéreos se incorporan a las labores de extinción del incendio de Tírig

Hidroaviones trabajan en las tareas de extinción del incendio de Tírig, a 9 de agosto de 2026, en Castellón, Comunidad Valenciana (España).
Hidroaviones trabajan en las tareas de extinción del incendio de Tírig, a 9 de agosto de 2026, en Castellón, Comunidad Valenciana (España).- Ángel Sánchez - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: lunes, 10 agosto 2026 9:30
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   CASTELLÓ, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un total de once medios aéreos de la Generalitat y siete medios aéreos del Gobierno se han incorporado este lunes por la mañana a las tareas de extinción del incendio forestal de Tírig (Castellón), junto a los efectivos que atacan por vía terrestre las llamas.

   Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias, a primera hora se la mañana han retomado los trabajos once unidades terrestres, cinco helitransportadas y once autobombas de la Generalitat.

   A ello se suman cuatro dotaciones, ocho autobombas y cuatro Unidades Especiales de Bomberos Forestales para Incendios Forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón; dos dotaciones de los bomberos de la Diputación de Alicante y tres vehículos de bomberos del Ayuntamiento de Alicante.

   Igualmente, conforman este dispositivo brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de Valencia, bomberos voluntarios de Els Ports y Alcalaten y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

   El fuego declarado en el término municipal de Tírig, que ha obligado a evacuar la localidad de Catí, afecta a unas 684 hectáreas de superficie con un perímetro aproximado de 19 kilómetros, según ha informado este domingo el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

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