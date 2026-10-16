Un total de 214 conductores, ante el juez en septiembre por delitos contra la seguridad vial en la Comunitat

Archivo - Imagen de archivo de Guardia Civil de Tráfico. - 112 - Archivo

VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana ha puesto a disposición judicial en septiembre a un total de 214 conductores por delitos contra la seguridad vial, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

De ellos, 80 pasaron ante el juez por conducir sin permiso o licencia --32 fueron por pérdida total de puntos, tres por ser privado cautelarmente por decisión judicial, uno por ser privado definitivamente por decisión judicial y 44 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia--; 112 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas; 17 por conducción temeraria; uno por exceso de velocidad y cuatro por conducir con drogas en el organismo.

Por provincias, en la de Valencia se actuó contra 39 conductores por carecer de permiso o licencia; 55 por conducir bajo los efectos del alcohol; uno por exceso velocidad y seis por conducción temeraria.

En la provincia de Alicante se actuó contra 28 conductores por carecer de permiso o licencia; 37 por conducir bajo los efectos del alcohol; y seis por conducción temeraria.

Finalmente, en la provincia de Castellón los agentes actuaron contra 13 conductores por carecer de permiso o licencia; 20 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol; dos por conducir con drogas en el organismo y cinco por conducción temeraria.