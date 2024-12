Los trabajadores de la Generalitat no tendrán que acudir a su puesto de trabajo en caso de estar activa una alerta roja

Mazón valora el protocolo elaborado por Función Pública: "Nos tiene que ayudar a ir mejorando cada día la normativa de seguridad"

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Función Pública ha elaborado un protocolo con medidas "precisas y coordinadas" con el fin de proporcionar instrucciones a los trabajadores de la Administración de la Generalitat con "la mayor anticipación posible", y que establece que en caso de activarse una alerta roja no tendrán que acudir a su puesto de trabajo y se prestará servicio en modalidad no presencial "si se dispone de los medios necesarios" y siempre que "sea posible".

De esta manera lo recoge el 'Protocolo de actuación en caso de emergencias exteriores para el personal de la administración de la Generalitat', desarrollado después de que la Inspección de Trabajo, en su ronda de solicitud de información a empresas para revisar sus comunicaciones a los trabajadores con motivo de las alertas generadas por la dana del 29 de octubre, realizara un requerimiento a la Dirección General de Función Pública para que trabajase en un protocolo para "dar instrucciones ante las alertas rojas".

En este sentido, ha desarrollado un documento con medidas "precisas y coordinadas", en colaboración con sindicatos y el Invassat, para poder dar instrucciones a los trabajadores públicos con "la mayor anticipación posible", han recalcado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Justicia y Administración Pública.

Además, han puesto en valor que, desde "el primer momento", los sindicatos "han agradecido el trabajo realizado" y "han destacado su proactividad y rapidez en velar por la salud y seguridad de los trabajadores en un momento tan delicado como el generado por la dana".

ACTUACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN NIVEL DE RIESGO

En concreto, dicho protocolo establece una serie de actuaciones específicas según nivel de riesgo (amarillo, naranja y rojo). En el primer caso, estipula que los trabajadores deberán acudir o permanecer en el centro de trabajo "de la forma habitual" y realizarán "un seguimiento de la evolución de la alerta para la adopción de las medidas que en su caso corresponda".

En caso de alerta naranja, además de las correspondientes al amarillo, las direcciones territoriales o los responsables de centro a nivel local "valorarán y, en su caso, podrán acordar un posible adelantamiento del horario de salida del personal, incluso pudiéndose determinar el cierre preventivo del o los centros de trabajo". Además, se establece que, si persiste la alerta, el personal "deberá llevarse a su domicilio el ordenador portátil y los medios tecnológicos que le permitan teletrabajar".

En caso de alerta roja, "siempre que por el órgano competente en materia de protección civil y de emergencias no se disponga el cierre de centros o la suspensión de actividades", las subsecretarías u órganos competentes en materia de personal en los servicios centrales o las direcciones territoriales o responsables de centro a nivel local "podrán determinar de forma preventiva el cierre del centro durante el período que estime necesario con motivo de la alerta".

NO ACUDIR AL CENTRO DE TRABAJO

En caso de que la emisión de la alerta se conozca antes de la finalización de la jornada de trabajo, el protocolo recoge que el personal "podrá abandonar el centro y, salvo causa justificada, si dispone de él, deberá llevarse obligatoriamente a su domicilio su ordenador portátil o el medio tecnológico que corresponda, con la finalidad de teletrabajar durante el tiempo afectado".

Por el contrario, si se ha determinado el cierre del centro o la suspensión de actividades o se hubiera emitido la alerta fuera del horario laboral por haber finalizado o no haberse iniciado la jornada de trabajo, se establece que el personal "no acudirá a su puesto de trabajo y deberá prestar servicios en modalidad no presencial si dispone de los medios necesarios para ello y sea posible".

Mientras, en los centros en los que se presten servicios a turnos, cuando el servicio que "tenga carácter esencial y resulte imprescindible", si un turno no puede incorporarse por imposibilidad de acceso, "se solicitará a la plantilla que continúe dando el servicio hasta que la situación se estabilice y pueda acudir el relevo".

En todo caso, el protocolo indica que se seguirán "las instrucciones que puedan dictar las autoridades responsables de la emergencia o de protección civil en el exterior del centro de trabajo y en los desplazamientos que deban realizarse". Y agrega que el personal "tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo si percibe un riesgo grave e inminente, conforme al artículo 21 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sin que el ejercicio de este derecho pueda ser obstaculizado".

MARCO DE ACTUACIÓN

El objetivo del protocolo es establecer un marco de actuación en caso de emergencias exteriores, así como "velar por la seguridad y salud laboral" conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a las instrucciones de las autoridades competentes en emergencias y protección civil.

La norma se aplica a todo el personal de la Generalitat y se activará ante "situaciones de emergencia exterior debida a fenómenos meteorológicos adversos susceptibles de aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o a otro tipo de riesgo cuya alerta sea emitida por las autoridades competentes en materia de protección civil".

Declarada la alerta, su efectividad "se extenderá tanto al personal cuyo centro de trabajo o su domicilio radique en una zona afectada" por la misma "como al que no se encuentre en dichos supuestos pero deba atravesar una zona afectada para desplazarse desde su domicilio a su centro de trabajo o viceversa, o deba realizar algún desplazamiento por razón de trabajo".

En cuanto a las obligaciones del personal, se establece que deberá "cumplir las instrucciones y recomendaciones que se dicten tanto por las autoridades competentes como por los órganos, unidades administrativas o responsables de los centros de trabajo", así como "tener el móvil disponible y mantenerse activamente informado sobre la situación y evolución de la alerta y de cualquiera de las medidas adoptadas a través de medios de comunicación y canales oficiales".

"IR MEJORANDO CADA DÍA"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, preguntado por este protocolo en declaraciones a los medios este jueves en Alicante, ha asegurado que el documento refleja la voluntad del Consell de "reaccionar rápidamente" y "tratar de mejorar todas estas cuestiones" tras la dana del 29 de octubre.

"Lo que nos tiene que hacer es ayudar a ir mejorando cada día la normativa de seguridad, porque es fundamental, y hacerlo de manera proactiva, con diálogo con los sindicatos y las fuerzas sociales. Y eso es lo que estamos haciendo", ha afirmado.

El jefe del Consell ha agradecido "las aportaciones" de la Inspección de Trabajo y ha destacado que, tras su requerimiento, desde la Generalitat se pusieron "rápidamente en marcha para mejorar". "Esto lo entendemos como elementos de mejora permanentes en base a los consejos y a los apercibimientos que se nos pueden dar", ha aseverado.

Mazón ha hecho hincapié en que este protocolo "ya queda de permanente aplicación" y ha alabado "el esfuerzo de todos por ir mejorando cada día". "Siempre agradecemos las aportaciones que se pueden hacer, porque lo que queremos es seguir mejorando cada día más, en más y mejores medidas para todos", ha agregado.

Preguntado por si la Generalitat instará a otras administraciones a aplicar este protocolo, ha afirmado que este documento es ahora una "referencia", por lo que "lógicamente" se facilitará "para aquel que lo quiera aprovechar". "Y si hay elementos que puedan ser aprovechados por el resto de administraciones, fenomenal, estamos a su disposición", ha saludado.