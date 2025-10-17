Archivo - Los tráficos de contenedores de Valenciaport se resisten en septiembre un 4,5% - APV - Archivo

VALÈNCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tráficos de contenedores de Valenciaport en septiembre han sido de 466,789, lo que supone un 4,5 por ciento menos que el mismo mes del año anterior, según ha indicado la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en un comunicado.

En los primeros nueve meses del año, Valenciaport ha gestionado 4.287.037 contenedores (un 3,6% más). Además, ampliando la visión a los últimos 12 meses --perspectiva interanual--, la cifra de unidades despachadas se eleva a los 5,6 millones de TEUs (un 5,2% más).

La Oficina Estadística de la APV ha registrado que, evaluados en toneladas, durante septiembre los tráficos de importación y exportación de los recintos de València, Sagunt y Gandia han superado los 6,3 millones de toneladas (-8,05%).

Esta cifra se eleva a más de 60,3 millones toneladas (-1,41%), al referirse a los tráficos acumulados entre enero y septiembre; y supera los 79,8 millones (-1,01%) en términos interanuales.

El mes de septiembre terminó con un tráfico de carga y descarga de 47.136 vehículos, estabilizándose las cifras respecto del mes anterior, con una leve variación a la baja del 0,8%. En lo que va de año se han gestionado 372.224 unidades, mientras que las cifras interanuales llegan a los 526.232 vehículos.

CHINA Y EEUU, PRINCIPALES DESTINOS

El análisis de las cifras acumuladas por países sirve para certificar que el chino es el mercado internacional que "más tráficos de mercancías intercambia con Valenciaport", tanto en toneladas como en número de TEUs. Así, en 2025 se han realizado operaciones con 622.313 contenedores (+15'19%) y de más de 6,6 millones de toneladas (+8,87%) con el país asiático.

Estados Unidos (EEUU) también consolida su posición de destino preferente con 290.458 contenedores (+7'06%) y más de 4,5 millones de toneladas (+7,06%). Argelia se mantiene como el tercer mercado en número de TEUs (240.407 unidades y +34,9%), mientras que Italia sigue por encima del mercado estadounidense si se tiene en cuenta el peso de la carga, ya que está por encima de los cinco millones de toneladas.