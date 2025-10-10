El TRAM d'Alacant suprime el servicio de la línea 5 este viernes por la alerta roja

Archivo - Imagen de archivo del TRAM d'Alacant - GVA - Archivo

ALICANTE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El TRAM d'Alacant ha suprimido este viernes por la alerta roja el servicio de la línea 5, que conecta las estaciones de la Porta de la Mar y Plaça La Corunya.

Por su parte, las líneas 1, 2, 3, 4 y 9 van a circular en su horario habitual en composición simple, según ha informado el organismo dependiente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

Desde el TRAM recomiendan a la ciudadanía que se informe con antelación si necesita desplazarse y recuerda que a consecuencia de las lluvias previstas a lo largo del día puede haber modificaciones.