El TRAM nocturno de verano ofrece este fin de semana su último servicio en Alicante

Archivo - Alicante.- El TRAM ofrece un servicio especial nocturno este sábado hasta las 03.00 horas por la Entrada de Bandas - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'Tramnochador', servicio nocturno del TRAM d'Alacant para los fines de semana y vísperas de festivos del verano en el área metropolitana y las Marinas, finalizará sus desplazamientos este fin de semana, el viernes 29 y el sábado 30 de agosto.

Desde el 4 de julio, el servicio de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) facilita la movilidad nocturna de sus usuarios durante el estío y el acceso a las principales áreas de ocio y diversión de Alicante, así como a otras zonas y municipios donde la gente suele acudir en las noches de verano.

TRAM d'Alacant llega, así, "a miles de ciudadanos, sobre todo jóvenes, que se desplazan durante la madrugada, sin necesidad de utilizar un vehículo propio", según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

El 'Tramnochador' ofrece servicio durante toda la noche entre Luceros y Benidorm (L1), Sant Vicent del Raspeig (L2), El Campello (L3) y Playa de San Juan (L4), además de entre Benidorm y la estación de Garganes en el municipio de Altea (L9), con parada en las diferentes estaciones y apeaderos de estos trayectos.

Las frecuencias de los trenes y tranvías dependerán de las diferentes líneas y de la franjas horarias, por lo que se aconseja a los clientes que se informen en la página web www.tramalacant.es; en el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente, que es el 900 72 04 72, en redes sociales y en la app oficial de TRAM d'Alacant.