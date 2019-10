Transportistas valencianos calculan que mil camiones pueden verse afectados al día por cortes de carreteras en Cataluña

Publicado 17/10/2019 12:39:14 CET

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hasta mil transportistas valencianos pueden verse afectados diariamente por los cortes de carreteras en Cataluña, según los cálculos de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET).

Desde FVET se ha querido mostrar en un comunicado el apoyo a la "condena del bloqueo y los cortes indiscriminados de carreteras en Cataluña" que ha manifestado el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

La FVET ha mostrado "inquietud porque dichos disturbios amenazan con prolongarse durante los próximos días, previéndose especial intensidad mañana cuando coincidirá la huelga general con la llegada a Barcelona de las llamadas marchas por la libertad".

En este sentido, los transportistas valencianos recalcan que Cataluña es "paso obligatorio para los transportistas procedentes de la Comunidad Valenciana que se dirigen al resto de Europa" y el desvío de estos camiones por la frontera de Irún puede "originar gastos de unos 700 euros" por vehículo.

En el caso de que se decida continuar la marcha atravesando Cataluña, los transportistas advierten que se enfrentan "a paradas, cortes y retrasos, con lo que eso conlleva para los conductores: exceso de tiempo conduciendo, no respetar los tiempos de descanso, etc, por lo que desde numerosas empresas se ha tomado la determinación de no salir".

En este contexto "de preocupación", el CNTC se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno y a los ministerios de Fomento de Interior, para solicitarles "que se adopten las medidas que sean precisas para garantizar el orden público y la libre circulación de personas y mercancías, ofreciendo suficientes medidas de seguridad para los trabajadores del sector y sus vehículos".