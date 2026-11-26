Tres detenidos en Almoradí por 21 delitos contra el patrimonio - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado dos investigaciones en Almoradí (Alicante) que han permitido detener a tres personas por 21 posibles delitos contra el patrimonio. Uno de los arrestados, que había quedado en libertad tras la primera actuación, ha sido detenido nuevamente como presunto autor de otros once ilícitos y ha ingresado en prisión.

La primera investigación, desarrollada dentro de la operación ZAROVE26, comenzó a principios del mes de septiembre, cuando el Puesto Principal del instituto armado en Almoradí empezó a recibir un número inusual de denuncias por delitos cometidos en el casco urbano de la localidad.

El área de investigación de Almoradí analizó las denuncias en conjunto y detectó que compartían zona, horarios y una misma forma de actuar. Las gestiones permitieron atribuir los hechos a un grupo formado por al menos tres hombres, que presuntamente recorría a pie las calles para seleccionar sus objetivos y abandonaba rápidamente los lugares después de cometer los delitos.

HECHOS INVESTIGADOS

Entre los hechos investigados figuraban robos con fuerza en vehículos estacionados en la vía pública, hurtos de bicicletas y de un vehículo de movilidad reducida, un hurto en el interior de una vivienda, el uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas y un robo con violencia cometido en la terraza de un establecimiento. En total, 21 posibles delitos contra el patrimonio.

Las dos primeras detenciones se produjeron a mediados del mes de octubre. Una de ellas fue posible gracias a la colaboración de Policía Local de Almoradí, alertada por un vecino que observó cómo uno de los sospechosos presuntamente sustraía objetos del interior de un vehículo.

El tercer posible integrante del grupo fue localizado días más tarde por una patrulla del Puesto Principal de Almoradí en un establecimiento de la localidad, cuando utilizaba una tarjeta que supuestamente había sustraído minutos antes.

Los tres hombres, de 29, 30 y 34 años, fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, en funciones de guardia. Dos de ellos ingresaron en prisión y el tercero, el de 30, quedó en libertad.

SEGUNDA OPERACIÓN

Tras esta primera actuación, el área de investigación de Almoradí inició una nueva investigación, desarrollada dentro del marco de la operación JAROVE-26, después de tener conocimiento de diversos delitos cometidos en distintos puntos del casco urbano.

Entre los hechos investigados figuraban robos con fuerza en el interior de vehículo, en un edificio municipal y en diferentes establecimientos comerciales y de hostelería, además de un hurto y una tentativa de robo en un supermercado.

Aunque los sucesos se habían producido en diferentes lugares y afectaban a distintas víctimas, los investigadores detectaron coincidencias en la forma de actuar, la reiteración de los delitos permitió centrar las pesquisas en un posible autor común, ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

El avance más relevante llegó gracias a las huellas dactilares que los agentes recogieron en uno de los vehículos afectados, que fueron remitidas al laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante. El análisis permitió identificar las huellas con las de uno de los hombres de la anterior operación, que había quedado en libertad.

A partir de ahí, las gestiones de investigación permitieron atribuirle once delitos contra el patrimonio, presuntamente cometidos después de su puesta en libertad. Uno de los principales obstáculos fue la dificultad para localizarlo, ya que carecía de domicilio habitual, teléfono y vehículo y se desplazaba a pie por las calles de la localidad. Finalmente, una patrulla de la Guardia Civil de Almoradí consiguió localizarlo y detenerlo en el casco urbano.

El arrestado, de 30 años, ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, que ha decretado su ingreso en prisión.