Trovam 2024 se presenta en el marco de Concerts al Veles con Apartamentos Acapulco, Gazella y Tigre y Diamante

CASTELLÓ 24 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La duodécima edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam celebrará su fiesta de presentación el próximo sábado en el marco del ciclo Concerts al Veles. Desde las 11.30 horas, el público podrá disfrutar con los directos de los grupos Apartamentos Acapulco, Gazella y Tigre y Diamante.

Las actuaciones tendrán lugar en la planta baja del edificio de La Marina de València, que se transforma para la ocasión en una sala de conciertos a pie de mar. Las entradas se pueden adquirir a través de Enterticket.

La segunda edición del ciclo Concerts al Veles comenzó el pasado 5 de octubre con la presencia de Los Punsetes y Seserino y se prolongará hasta el 14 de diciembre. Por el escenario de La Marina pasarán artistas como Guadalupe Plata, Bestia Bebé, El Momento Incómodo, The Parrots, Por las Noches, Johnnie Velasco, The Lizzters o Branquias Johnson. El proyecto, impulsado por la Agencia Districte y el Grupo la Sucursal con el apoyo de Cerveza El Águila y la colaboración del Ayuntamiento de València, tiene como objetivo potenciar el frente marítimo y activar la zona de los Poblados Marítimos.

Apartamentos Acapulco nació en Granada en la primavera de 2015 por la iniciativa de Angelina Herrera -voz y teclados- e Ismael Cámara -voz, guitarra y teclados-. Los dos comenzaron a componer canciones con la única pretensión de aprender sobre el mundo de la grabación y disfrutar de ese proceso. Sus primeros EPs -Apartamentos Acapulco (2015), Siete (2015) y Justo y necesario (2016)- ya fueron destacados por la crítica especializada y el público amante de las melodías pop con una atmósfera oscura.

Fue en ese momento, y ante la necesidad de llevar su música a los directos, cuando decidieron montar una banda al completo. Además, publicaron el primer larga duración, Nuevos testamentos (2017), el cual los llevó por toda España, Argentina y México. Poco a poco fueron acelerando su propuesta como demuestran trabajos como el EP Las cuatro esquinas (2018) o los álbumes El resto del mundo (2019), El año del tigre (2021) y el más reciente La reconciliación, publicado hace ahora un año.

GAZELLA

Por otro lado, los valencianos Gazella hicieron su primer concierto en abril de 2022. Cuando se habla de su música se hace mención al rock alternativo de los 90, a estilos como el shoegaze, el noise rock o el dream pop y a bandas como Sonic Youth, My Bloody Valentine o Radiohead. También a los ritmos motorik del kraut rock y a formaciones como Can, Kraftwerk o Neu!.

Es decir, practican una fusión de melodías electrónicas y géneros diversos sin miedo a la creatividad y la experimentación sonora. Después de publicar algunos singles, incluso una versión de la canción Te estoy amando locamente popularizada por Las Grecas, editaron su debut en larga duración en noviembre de 2023. El disco, de título homónimo, vio la luz en Foehn Records, sello independiente barcelonés especializado en referencias que cultivan el pop, el rock y la electrónica desde vertientes menos convencionales.

Finalmente, el quinteto asturiano Tigre y Diamante reconoce que su música no es fácil de clasificar. Declaran como influencia más obvia el garage-punk de formaciones como The Stooges, Television o Hüsker Dü. Sin embargo, también se aproximan a los sonidos alternativos de los años 60, con The Sonics, Small Faces o Captain Beefheart en la mente.

De esta manera, dicen servir un cóctel que suena a relectura muy evolucionada de los 90. Actualmente están inmersos en la gira Actitud ganadora, título de su último trabajo publicado a finales del año pasado. Se trata de un disco que los ha aproximado al pop distorsionado y extremadamente pegajoso. Asimismo, anuncian que ya preparan su próximo álbum, el cuarto, donde mantendrán las señas de identidad: la actitud punk y el sarcasmo surrealista de las letras.

Un año más, la Fira Valenciana de la Música Trovam hará de la ciudad de Castelló el punto de encuentro obligatorio para los amantes de la música y los profesionales del sector. Entre el jueves 14 y el sábado 16 de noviembre, la capital de la Plana Alta acogerá más de una cincuentena de conciertos de artistas emergentes y consolidados de estilos muy diversos.

Así, destaca la presencia de solistas y bandas valencianas como Santero y Los Muchachos, Niño de Elche, Sandra Monfort, Miquel Gil, Cactus, Colomet, Tacho, Palmer, Deaf Devils o Doña Manteca, entre otros. La oferta se completa con intérpretes de otros puntos del Estado como Gorka Urbizu, Hijas de Cassandra, Maestro Espada, Faneka, Adiós Amores, Amor Líquido, Viva Belgrado, Mar Pujol o Donallop.

Por otro lado, la Fira ha preparado una serie de actividades profesionales donde se incluyen mesas de debate sobre las políticas musicales, el fomento de las lenguas minorizadas y los festivales; presentaciones de proyectos; talleres prácticos sobre aspectos legales; speed meetings entre artistas y agentes del sector; y encuentros diversos. Asimismo, Mery Bas y Mark Dasousa, miembros de Nebulossa, así como Maika Makovski, contarán sus experiencias y su visión de la industria en Las Conversaciones del Trovam.