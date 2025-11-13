Trovam comienza una edición centrada en la internacionalización y la reconstrucción del sector musical

CASTELLÓ 13 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Fira Valenciana de la Música Trovam ha inaugurado en Castelló de la Plana su decimotercera edición, centrada en la internacionalización y la reconstrucción del sector de la música de la Comunitat Valenciana.

Esta feria, que tiene lugar entre el jueves 13 y el sábado 15 de noviembre, está impulsada por la Valencian Music Association (VAM!) y es posible gracias al apoyo principal del Institut Valencià de Cultura y la colaboración del Ayuntamiento de la capital castellonense y la Diputación de Castellón.

La Fira Trovam se ha inaugurado con la presentación del director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar; el segundo teniente de al-calde del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, Vicent Sales; y del director de la Fira Trovam, Armand Llàcer, que han conversado sobre el impulso a la música que proporcionan eventos sectoriales como el Trovam.

La Fira acogerá actividades para los agentes del sector y más de 50 conciertos hasta el próximo sábado 15 de noviembre. El centro neurálgico del Trovam se encuentra en el Auditorio de la capital de la Plana Alta. Sin embargo, la músi-ca también sonará en otros escenarios de la localidad como el Teatro Principal y las salas La Bohemia y Terra.

A lo largo de la jornada del jueves tienen lugar las primeras mesas redondas. En ellas se tratan los dos temas principales de la Feria de este año: el carácter resiliente de las industrias creativas frente a la dana de 2024 y, por otra parte, las estrategias de internacionalización de la música valenciana.

CONVERSACIÓN CON NACH

Asimismo, la programación del jueves incluye una conversación con Nach, una de las máximas figuras del rap español con más de treinta años de trayectoria. Los profesionales inscritos también pueden asistir a un encuentro de fotógrafos de conciertos, talleres prácticos sobre técnicas de producción musical en vivo y una sesión sobre el funcionamiento de las giras de conciertos.

Además, destaca la presencia del alumnado del Trovam+, proyecto formativo de la Fira con la colaboración de Live Nation, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona. Gracias a esta iniciativa, los estudiantes pueden conocer las experiencias de The Spanish Wave, oficina de internacionalización de Live Nation, y de las Casas de la Música de Cataluña. Por otra parte, se imparten clases magistrales sobre management y gestión de grandes recintos.

Durante el primer día del Trovam también se celebran trece actuaciones mu-sicales en el Auditori de Castelló. Así, el dúo formado por Rita Payés y Lucia Fumero estrenará su nuevo espectáculo sobre las tablas de la Sala Sinfónica. Igualmente, el público podrá disfrutar de propuestas de folk como Jorge Gumbau, L'Arannà o Urbàlia Rurana; canción de autor con Pau Alabajos; jazz con María Gil; flamenco con Carolina Fernández 'La Chispa'; mestizaje con Bèrnia y La Fulla; y músicas urbanas y electrónica con David Bay, Fades, Farmar y KYR4.

Además, en esta edición vuelven a celebrarse 'Les Converses del Trovam', un formato interesante de conversación distendida con artistas y que este año contará con el rapero Nach junto a la periodista cultural Thaïs Peñalver y con Sergio Sastre, músico de Miss Caffeina, junto a Marta Fullera, periodista ra-diofónica en Onda Cero.