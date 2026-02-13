El TS inadmite el recurso de la UMH contra la sentencia que avala los estudios de Medicina en la UA

Archivo - Imagen de archivo del campus de la Universidad de Alicante (UA) - UA - Archivo

ALICANTE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha acordado la inadmisión a trámite del recurso de casación de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que avala la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA).

Así se desprende de una resolución fechada a 11 de febrero de 2026, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la sala recalca que contra esta decisión "no cabe recurso alguno".

((Habrá ampliación))