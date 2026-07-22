Turisme Comunitat Valenciana crea una app para consultar en directo la red de webcams turísticas desde el móvil

Turisme Comunitat Valenciana desarrolla una app para consultar en directo la red de webcams turísticas desde el móvil Visor detalle nota de prensa Industria, Turismo, Innovación y Comercio - GVA

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha desarrollado una app para consultar en directo la red de webcams turísticas desde el móvil, según ha informado en un comunicado la Generalitat. Así, ha detallado que la nueva aplicación transforma la sección más visitada del portal turístico en una experiencia móvil para descubrir destinos de esta autonomía en tiempo real.

Esta herramienta, gratuita, permite planificar viajes y escapadas, consultar el estado de playas y destinos, así como viajar virtualmente antes de desplazarse. De este modo, es posible "llevar el Mediterráneo en el bolsillo y asomarse en tiempo real a los destinos de Castellón, Valencia y Alicante", ha remarcado la administración autonómica.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que "esta nueva app acerca la Comunitat Valenciana al visitante antes incluso de que inicie su experiencia, invitándole a viajar antes de viajar y a conectar emocionalmente con nuestros destinos desde cualquier lugar".

Cano ha subrayado que "la digitalización turística debe ponerse al servicio de las personas, del sector y de los destinos", al tiempo que ha añadido que con esta herramienta se adapta "uno de los contenidos más demandados del portal turístico a los nuevos hábitos digitales, con una experiencia móvil inmediata, visual e intuitiva".

La aplicación reúne en un único entorno móvil la red de webcams de la Comunitat Valenciana, que permite visualizar en directo playas, municipios de interior, plazas, paisajes urbanos, espacios naturales y enclaves turísticos de las tres provincias de este territorio.

La app incorpora un buscador en tiempo real, cámaras destacadas, filtros por provincias y municipios, además de navegación mediante mapa. De este modo, el usuario puede seleccionar la cámara de interés y abrir una ventana virtual al destino elegido.

En la provincia de Castellón, la aplicación permite asomarse, por ejemplo, a la histórica plaza de Forcall o al ambiente del Paseo Marítimo de Oropesa del Mar. En Valencia, ofrece imágenes de espacios como la Ciutat de les Arts i les Ciències de València o de la webcam de Gandia, combinando patrimonio, paisaje urbano y litoral.

En Alicante, la app permite descubrir panorámicas del Peñón de Ifach desde la playa de la Fossa de Calp, la costa de Guardamar del Segura o la riqueza patrimonial de Orihuela, entre otros enclaves de referencia para residentes y visitantes.

"INSPIRACIÓN Y PLANIFICACIÓN"

La Generalitat ha apuntado que esta nueva aplicación "convierte la red de webcams en una herramienta de inspiración y planificación del viaje, al permitir consultar el ambiente, el paisaje, el estado del litoral o la meteorología de un destino antes de desplazarse" y "ya sea para preparar una jornada de playa, una escapada de interior o una visita cultural".

La app de webcams forma parte de las soluciones digitales impulsadas por Turisme Comunitat Valenciana para personalizar y mejorar la experiencia turística, junto al Travel Planner y la calculadora de huella de carbono. Se integra en la apuesta de la Generalitat por aplicar la innovación tecnológica a la promoción y gestión del destino.

Con este lanzamiento, la Generalitat a través de Turisme Comunitat Valenciana "conecta directamente con la ilusión de los visitantes y pone al alcance de viajeros, destinos y empresas una herramienta que acerca toda la propuesta de valor turística de la Comunitat Valenciana a los nuevos hábitos digitales".