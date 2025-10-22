Turisme promociona la Comunitat Valenciana como destino de golf en la feria internacional del sector en Cannes (Francia)

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana está promocionando la oferta turística de golf de la autonomía en la feria International Golf Travel Market (IGTM), que se celebra hasta el 23 de octubre en Cannes (Francia).

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado que el golf es "un producto clave" en la estrategia turística valenciana "por su capacidad de atracción de visitantes, la generación de ingresos y su contribución a la desestacionalización", según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

En este sentido, ha remarcado que "el objetivo es consolidar a la Comunitat Valenciana como uno de los destinos de referencia en Europa para la práctica del golf". "Este tipo de acciones de promoción internacional son fundamentales para reforzar la imagen de la Comunitat Valenciana como un destino competitivo y sostenible, capaz de atraer a un visitante de alto poder adquisitivo y generar un impacto positivo en el territorio durante todo el año", ha enfatizado.

La IGTM es una de las citas más importante a nivel internacional dedicada al turismo de golf. Desde 1998, reúne anualmente a los principales destinos, proveedores y profesionales del sector, convirtiéndose en un "punto de encuentro clave" para definir las tendencias y oportunidades del mercado. En esta edición, la feria congrega a más de 1.300 líderes del sector en tres intensas jornadas de trabajo.

El certamen se estructura como un foro de encuentro entre los expositores (destinos, campos de golf, resorts y hoteles) y los potenciales compradores, entre los que destacan turoperadores y agencias de viaje. Estas reuniones se desarrollan a lo largo de la feria, siguiendo una agenda de citas previamente concertadas, a través de la plataforma que la organización pone a disposición de los participantes.

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, participa juntamente con la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana, dentro del espacio expositivo que representa a la región.

En el estand, que cuenta también con la presencia de la empresa Ona Hoteles, se ofrece una imagen unificada para promocionar la Comunitat Valenciana como "un destino ideal para los amantes del golf".

Además, en este espacio, Turisme Comunitat Valenciana y la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana muestran las principales novedades del sector, mantienen citas y establecen relaciones comerciales con las agencias europeas de los más importantes mercados emisores para la autonomía.

En concreto, hay prevista una agenda de citas con más de 20 turoperadores internacionales especializados en el producto golf de los más importantes mercados emisores para la Comunitat Valenciana.

La participación en la IGTM forma parte del calendario anual de acciones promocionales de Turisme Comunitat Valenciana dedicadas al producto golf, que se completa con la asistencia a torneos internacionales, la organización de viajes de familiarización y de prensa, y la colaboración con Turespaña en diversas acciones en mercados internacionales.