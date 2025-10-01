Turisme reactiva las obras de su nueva sede en València, que finalizarán en verano de 2026

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha reactivado el proyecto de construcción de su nueva sede en la ciudad de València, tras la firma del acta de comprobación de replanteo que marca el inicio oficial de las obras. El nuevo edificio permitirá dotar al organismo de unas instalaciones "modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales de gestión y servicio público", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Diseño y Objetivos de Construcción, S.L., con un presupuesto total de 2.841.821,14 euros (IVA incluido), que contempla tanto la obra como el mobiliario. El proyecto, diseñado por el estudio AECOEstudio Partners, S.L., cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses, de modo que la sede estará finalizada en verano de 2026.

La actuación retoma un proyecto que quedó paralizado en junio de 2022 tras el "abandono" de la obra por parte de la constructora anterior. La nueva adjudicación, formalizada el pasado 25 de agosto de 2025, "garantiza la continuidad de las obras y la materialización de un espacio clave para la estrategia de modernización y promoción turística de la Comunitat Valenciana".

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha subrayado que el Consell "ha trabajado intensamente para resolver el problema heredado del abandono de las obras" y ha asegurado que el próximo verano "dispondremos de una sede moderna y funcional al servicio del turismo valenciano".

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha visitado el inicio de los trabajos y ha destacado que la nueva sede "no es solo un edificio, es una muestra clara del compromiso de la Generalitat con el sector turístico, con los profesionales y con toda la ciudadanía".

Asimismo, ha afirmado que el espacio "concentrará la planificación y la gestión, reforzará la visibilidad institucional de Turisme en València y contribuirá a consolidar la Comunitat Valenciana como un destino de referencia".

Con esta nueva infraestructura, Turisme Comunitat Valenciana "refuerza su compromiso de mejorar la atención al sector y de modernizar sus recursos para afrontar los retos de futuro del turismo en el territorio".