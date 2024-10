Turisme tilda de "absurda" la "polémica creada por PSPV": "A Fitur no vamos a pasearnos por la hoguera de las vanidades"

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha tildado de "demagógica" y "absurda" la "polémica artificial creada por determinados municipios gobernados por el PSPV" sobre la presencia municipal en Fitur 2025.

En este sentido, desde el departamento que dirige Nuria Montes han matizado que la planificación que se ha realizado del estand para la edición de 2025 consistirá en "ampliar el espacio destinado a encuentros profesionales durante los tres primeros días del certamen, con un espacio propio para aquellos ayuntamientos que quieran realizar presentaciones".

"Solo contarán con espacio propio las siete marcas turísticas de la Comunitat, que darán cobijo a todas las localidades, aunque sí se ampliarán las mesas profesionales para que los municipios puedan tener reuniones durante las tres primeras jornadas de la feria", ha señalado la Conselleria en un comunicado.

Asimismo, ha resaltado que "se homogeneizará" la imagen de la Comunitat Valenciana para "equipararse" con la de otras comunidades autónomas, que han apostado por "maximizar los espacios de trabajo y potenciar la parte profesional de Fitur con criterios de eficacia y eficiencia operativa".

"La agenda turística de los municipios turísticos no puede pasar por poner un mostrador y unos folletos", ha sostenido Montes, quien ha asegurado que "también lo podrán hacer durante el fin de semana, que es cuando la feria se abre al público". "A Fitur vamos a trabajar y no a la hoguera de las vanidades. No es un lugar para pasearse y divertirse, sino para cerrar reuniones y hacer presentaciones profesionales a medios especializados y turoperadores", ha remarcado.

La consellera ha afeado que, "aunque el Botànic no abordó esa transformación durante sus ocho años de Gobierno, el Consell lo va a hacer, porque Fitur es un lugar para trabajar y conseguir resultados". "Los responsables turísticos de los municipios que están criticando esta medida, todos ellos gobernados por el PSPV, no han presentado una agenda profesional que les dé visibilidad, como ellos mismos están reclamando, de cara a los grandes operadores del sector", ha criticado.

"La estrategia turística debe pasar por la agenda de reuniones y presentaciones, no por llenar el espacio reservado para la Comunitat en Ifema de mostradores y folletos", ha afirmado, y ha agregado, en referencia a las declaraciones del secretario de Política Municipal del PSPV y alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que "cuesta mucho entender cómo un alcalde que ha sido responsable de Turismo de una Diputación tan importante como la de Valencia no comparte los criterios de profesionalidad y eficiencia que debe regir la presencia en las ferias".

Finalmente, ha aseverado que "todos los municipios valencianos irán a Fitur, estarán representados y contarán con un espacio reservado de trabajo, pero con una agenda profesional cerrada". "La política turística de irse a Madrid única y exclusivamente a repartir folletos y pasearse por el estand se ha acabado", ha concluido.