Turismo trabaja para garantizar que la conexión aérea València - Nueva York esté operativa en el verano de 2024

Montes no descarta que "una o varias" compañías ofrezcan este servicio en "uno o más" aeropuertos valencianos: "Estamos en conversaciones"



VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo trabaja para garantizar que el próximo verano la conexión aérea València-Nueva York esté operativa, al tiempo que no descarta que "una o varias" compañías puedan ofrecer este servicio en "uno o más" aeropuertos de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha detallado este lunes la consellera responsable del área, Nuria Montes, quien ha asegurado que "hay demanda suficiente para todos (los aeropuertos)" y ha subrayado que "de momento" desde la Conselleria mantiene "conversaciones con las compañías".

"Obviamente los vuelos los tienen que poner las compañías aéreas, pero creemos que existe bastante interés", ha apuntado, al tiempo que ha recalcado que "hay mucha demanda, hay mucho mercado y hay muchas condiciones para que sea posible".

En esta línea, ha señalado que el mercado turístico estadounidense es "un mercado en franca expansión hacia Europa ahora mismo". "Todos los vuelos de Norteamérica hacia los principales destinos europeos vienen con unas ocupaciones muy elevadas", ha apostillado.

La consellera ha destacado que los datos de productividad y ocupación son "muy buenos" en aquellos destinos que "pueden asemejarse a la Comunitat Valenciana" donde ya existe un vuelo directo con Estados Unidos. Al respecto, ha mencionado las conexiones con Palma de Mallorca, Málaga o Tenerife.

Preguntada por si las conversaciones que mantiene la Conselleria se limitan a la compañía Delta Air Lines, Nuria Montes ha aseverado que "se trabaja con todas". "Al final la idea es que se pueda establecer una o varias (conexiones), con uno o con más aeropuertos de la Comunitat Valenciana, porque demanda hay suficiente para todos", ha sostenido.

CUOTA DEL 11% DE TURISTAS ESTADOUNIDENSES

"Las compañías necesitan buscar nuevos destinos y nuevas rutas que operar", ha resaltado, y ha hecho hincapié en que en la ciudad de València "el mercado americano, sin tener conexión directa, ya es el primer mercado internacional en importancia y los turistas que se alojan en hoteles alcanzan una cuota superior al 11%". "Durante esta temporada, han superado a italianos, holandeses y británicos, que siempre eran las nacionalidades que dominaban en esta ciudad", ha agregado.

En este sentido, la consellera ha destacado que una conexión aérea directa con Estados Unidos implica "poder conectar con un mercado de cientos de millones de personas", pues este "salto con Estados Unidos conecta, no con Estados Unidos solo, sino también México y Canadá". "Estoy segura que lo vamos a conseguir", ha expresado.

"Desde luego, yo como consellera y nuestro gobierno no vamos a renunciar a este objetivo", ha declarado, aunque ha apuntado que existen "dificultades". "Las compañías tienen problemas porque fabricar una aeronave o tener una aeronave disponible no es algo sencillo; las fábricas, tanto Airbus como Boeing, están trabajando a pleno rendimiento y prácticamente tienen toda su producción comprometida; las compañías también tienen que renovar toda su flota a aeronaves mucho más sostenibles, con consumos menores, etc.", ha concluido.