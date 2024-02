La UA lidera un proyecto europeo para mejorar los procesos de descontaminación de agua para consumo humano

ALICANTE, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Materiales Avanzados (LMA) de la Universidad de Alicante (UA) lidera un proyecto europeo que busca mejorar los procesos de descontaminación de agua para consumo humano, con el objetivo de desarrollar materiales adsorbentes para su aplicación en sistemas portátiles de tratamiento de aguas.

El proyecto Cleanwater (Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics) tiene una duración de cuatro años, hasta finales del 2027, y cuenta con la colaboración de trece socios de universidades, institutos y centros tecnológicos y empresas de Budapest, Reino Unido, Polonia, Moldavia, Kazajistán, Ucrania y México, según ha indicado la institución académica alicantina en un comunicado.

La contaminación del agua potable es una preocupación sanitaria mundial, preferentemente en zonas rurales, donde aumenta la tasa de población vulnerable. Este reto requiere una solución "única, fácil de manejar y de bajo coste", capaz de disminuir los niveles de patógenos químicos y radiológicos en un único y sencillo recipiente.

Cleanwater pretende generar una tecnología novedosa de tratamiento de agua, que sea "económica y de fácil instalación" mediante la aplicación de plasma en presencia de lechos adsorbentes. El investigador principal del proyecto y catedrático de la UA, Joaquín Silvestre, ha explicado que la combinación de ambos procesos en un solo dispositivo permitirá mejorar la eficiencia de los procesos de descontaminación de agua para consumo humano. "Se podrán eliminar sustancias químicas como los xenobióticos, contaminantes emergentes o contaminantes persistentes, entre otros", ha resaltado.

Por otro lado, el equipo de trabajo del proyecto pretende aprovechar estos materiales adsorbentes, previamente modificados, para su aplicación en el organismo. "Su función en el organismo será la misma: la eliminación de contaminantes externos ingeridos bien por vía oral o vía cutánea", ha detallado el investigador.

El cambio climático, las catástrofes naturales y la guerras como la de Ucrania han llevado a que la búsqueda de soluciones rápidas y eficaces para evitar la propagación de epidemias transmitidas por el agua y la exposición a niveles inseguros de metales pesados o contaminantes peligrosos sea de especial relevancia.

La complejidad de dicha contaminación con distintos componentes orgánicos e inorgánicos requiere de un sistema o dispositivo multicomponente, en forma de pastilla, capaz de abordar específicamente cada uno de estos peligros a la vez.

BENEFICIARÁ A EMBARAZADAS, NIÑOS Y ANCIANOS

En este contexto, el proyecto tendrá un impacto "muy positivo" en comunidades rurales donde no hay acceso a agua potable. "Será de especial relevancia para algunos de los países participantes en el proyecto, como Ucrania, México, Moldavia y Kazajistán", ha recalcado el investigador de la UA.

La contaminación del agua natural afecta "de manera muy negativa" a mujeres, principalmente las embarazadas, a población infantil y a ancianos. Por lo tanto, estos serán los grupos que más se beneficiarán del proyecto.

El Laboratorio de Materiales Avanzados del Departamento de Química Inorgánica UA tiene una larga trayectoria en nanomateriales capaces de adsorber sustancias tóxicas. De hecho, este grupo es líder mundial en la síntesis y aplicación de materiales porosos para procesos de eliminación de contaminantes, tanto en fase gas como en fase líquida. Esa experiencia es una pieza clave para el desarrollo del proyecto europeo Cleanwater, que cuenta con una financiación de casi 980.000 euros.