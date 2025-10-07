UBE Corporation Europe aumenta sus ventas un 8% en 2024, aunque cierra el ejercicio con pérdidas de 4,3 millones

CASTELLÓ 7 Oct. (EUROPA PRESS) - -

UBE Corporation Europe, cuya sede central está en Castellón, cerró su ejercicio 2024 avanzando en su reposicionamiento hacia productos de mayor valor añadido y con unas ventas consolidadas de 510 millones de euros, lo que supone un aumento del 8 por ciento respecto al año anterior, a pesar de lo cual experimentó pérdidas de 4,3 millones, según ha señalado en rueda de prensa el presidente de la compañía, José Ignacio Iglesias.

Según ha explicado Iglesias, estos resultados se producen en un entorno marcado por la presión en los márgenes y la volatilidad del mercado. Así, ha añadido que el comportamiento del mercado se está convirtiendo en algo cíclico, "puesto que se porta bien en invierno y primavera y el resto de meses son difíciles".

La mayor parte de los productos de UBE se destinan al sector de la alimentación, automoción y electrónica. Sin embargo, el presidente de UBE ha subrayado que la automoción está sufriendo la competencia de productos chinos, mientras que la electrónica está a nivel muy bajo. Así mismo, en cuanto a los costes, ha destacado que aunque el precio de la energía ha mejorado, "sigue siendo el doble que hace dos años".

UBE puso en marcha en 2024 su Plan Director de Sostenibilidad Ambiental, centrado especialmente en dos ámbitos prioritarios: la lucha contra el cambio climático y la economía circular. En el primero de ellos el grupo se ha fijado como objetivo alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) antes del año 2040.

Los resultados del ejercicio reflejan avances "significativos" en este plan, según ha apuntado Iglesias, con una reducción del 68% en el consumo de combustibles fósiles respecto a los valores del año base 2010, así como una mejora del 56% en eficiencia energética en el mismo periodo. Como consecuencia, la empresa ha alcanzado una reducción del 26% de emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 con respecto a 2010.

ECONOMÍA CIRCULAR

El presidente de UBE también ha reseñado que, en el marco de su estrategia de circularidad de materiales, la compañía ha adquirido una participación mayoritaria en Manufacturas Paulowsky, empresa ubicada en Riba-roja (Valencia) y especializada en la producción de polímeros reciclados, aptos para su uso tanto dentro del grupo como por terceros. En dicha operación UBE ha desembolsado 13 millones de euros.

Esta operación permite incorporar productos certificados, reforzando el compromiso de la compañía con la trazabilidad y la calidad en el empleo de materiales reciclados, además de facilitar sinergias con otras entidades del grupo, ha significado el presidente de UBE.

Por otra parte, Iglesias ha indicado que desde hace dos meses UBE tiene en operación una nueva planta piloto de polimerización con la que van a investigar la producción de polímeros biobasados. "Lo que queremos con ello es que nuestros productos sean lo máximo posible reciclados o biobasados, lo que también tiene su impacto en las emisiones de CO2", ha apuntado el presidente de UBE.

En el ámbito de productos de especialidad, UBE ha realizado una operación estratégica con la adquisición global de la línea de negocio de uretanos de la multinacional alemana Lanxess. Esta incorporación amplía su presencia internacional en el segmento y le permite ofrecer soluciones de alto valor añadido a sectores industriales clave.

Asimismo, ha tomado una participación minoritaria en la empresa austriaca Sampo GmbH, especializada en poliuretanos termoplásticos (TPU), lo que contribuye a fortalecer su posicionamiento en materiales técnicos de altas prestaciones. El desembolso de la compañía en esta operación se sitúa en torno al millón de euros.

INVERSIONES

En cuanto a las inversiones, Iglesias ha manifestado que en las dos localizaciones en Castellón -Grao de Castelló y Almassora- se han invertido 16 millones de euros en 2024, con lo que en el plan a tres años que acababa en 2024 se han alcanzado 46 millones de euros.

A 31 de marzo de 2025, el grupo empleaba 593 personas, 546 de las cuales trabajan en los dos centros de producción ubicados en la provincia de Castellón. El 24% de la plantilla es femenina y prácticamente la totalidad cuenta con contrato indefinido. El empleo indirecto medio generado durante el ejercicio equivale a 255 personas.

Respecto a los dos próximoS trienios, está previsto que UBE invierta más de 100 millones de euros en las dos plantas de Castellón para potenciar la producción en temas medioambientales y que los productos sean más expecializados.

José Ignacio Iglesias confía en que los resultados de UBE mejoren durante el presente ejercicio. "Tenemos que producir productos más especializados y escapar de los productos básicos, puesto que éstos últimos están más afectados por la competencia, sobre todo asiática", ha dicho el presidente de UBE, quien considera que las administraciones también deben de actuar. "Europa debe pensar qué quiere para el futuro, porque la industrialización está en peligro", ha concluido.