La UE recuerda a las víctimas de la dana en el aniversario del 29O y reafirma su apoyo para la reconstrucción

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen (i) y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberto Metsola (d). - Comisión Europea - Archivo

BRUSELAS 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las presidentas de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han expresado este martes su solidaridad y recuerdo por las víctimas que hace un año dejó el paso de la dana por varias regiones en España, dejando sólo en la provincia de Valencia 229 fallecidos.

"Hace un año, unas devastadoras inundaciones arrasaron Valencia, poniendo a prueba la fortaleza de su pueblo. Ante las dificultades, Europa se solidarizó con las comunidades de España afectadas", ha recordado Metsola en un mensaje difundido en redes sociales desde su perfil institucional y escrito en español.

Además de expresar su solidaridad con las familias, seres queridos y con el pueblo español en general, la conservadora maltesa ha querido también dejar claro el apoyo de la UE. "Juntos, seguimos reconstruyendo", ha afirmado.

"Europa sigue con vosotros", ha escrito, también en español, la jefa del Ejecutivo comunitario, tras recordar en un comunicado que la Unión Europea apoyará el "esfuerzo" de los ciudadanos, empresas y comunidades por recuperarse de la catástrofe con cerca de 3.000 millones de euros.

Así, la política 'popular' alemana ha subrayado que "un año después de las devastadoras inundaciones en Valencia, seguimos con el pueblo de España," y afirmado que Bruselas comparte el "dolor" y desde la UE "siempre recordaremos la increíble solidaridad de una comunidad que se unión para reconstruir".

El pasado septiembre, el Ejecutivo comunitario aprobó la revisión del plan de recuperación español, que recoge una inversión de más de 1.240 millones de euros, con un nuevo capítulo destinado a potenciar la resiliencia económica de las zonas gravemente afectadas por la dana de octubre de 2024, como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Este apoyo se suma a los más de 1.600 millones de euros que recibirá España a través del Fondo Europeo de Solidaridad y del mecanismo Restore para apoyar la recuperación de infraestructuras y la reparación de los daños causados por las inundaciones de la dana.