La UME se desplaza a Oliva ante los avisos por inundaciones y los bomberos realizan múltiples rescates en la Safor

Archivo - Un vehículo de la UME - Germán Lama - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unidades del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salido de su base en Bétera (Valencia) para sumarse junto a los servicios de emergencias a los avisos de inundaciones de la zona de Oliva (Valencia) y Pego (Alicante).

La situación durante la madrugada ha sido y continúa siendo "muy adversa", con acumulados que han sobrepasado los 550 l/m3. El peligro es extraordinario en los ríos y barrancos de la Safor y la Marina y los bomberos están realizando múltiples rescates, ha anunciado la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, que ha pedido a la población no desplazarse, subir a las partes altas y seguir todas las recomendaciones de Emergencias y del 112.

"Estamos ante un escenario complicado tras una noche adversa y con un día también complicado", ha expuesto la representante del Gobierno central en un mensaje en su cuenta de X, en el que ha informado de que, además de la UME, también se han activado las unidades de rescate de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

"El peligro es extraordinario en los ríos y barrancos de la Safor y la Marina Alta. Es imprescindible que sigáis las instrucciones de Emergencias", ha remarcado Bernabé.

Por su parte, desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han indicado que a lo largo de la noche se ha "ido complicando" la situación en la Safor y se han producido rescates en localidades como Piles, Miramar y, sobre todo, en Oliva, en este caso tanto en la zona urbana como en los diseminados.

El trabajo de las dotaciones se reforzará con la salida del sol con los medios aéreos de rescate, entre ellos un helicóptero del Consorcio y otro de la Generalitat, han añadido.