Unanimidad del pleno en que el Ayuntamiento de Alicante asuma competencias para construir el nuevo colegio de La Cañada

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves por unanimidad que el consistorio acepte las competencias para la construcción del nuevo colegio de La Cañada del Fenollar. El punto se ha sometido a debate y votación tras haber sido incorporado en el orden del día por vía de urgencia.

Así, el acuerdo ha consistido en la aceptación de la modificación de la delegación de competencias aprobada por la Generalitat para incrementar el presupuesto para este proyecto en 1.347.424 euros, por lo que pasará de 4.735.796 a 6.083.220 euros, según ha concretado la administración local en un comunicado.

El Ayuntamiento de Alicante ha explicado que solicitó a la Conselleria de Educación esta modificación de competencias para "actualizar el proyecto y el presupuesto de ejecución", en el marco del Plan Edificant. De acuerdo con el equipo de gobierno, el aumento se debe a "la actualización de costes y a la necesidad de garantizar una ejecución de calidad, con instalaciones modernas y sostenibles".

Tras revisar documentación, la Dirección General de Infraestructuras Educativas dio el 2 de octubre el visto bueno a la propuesta, que ahora, tras ser aprobada por el pleno, retornará a la Conselleria "para que la resolución sea firme". El consistorio ha indicado que "esta aprobación" le permitirá "iniciar los trámites para sacar a licitación las obras, con un presupuesto de 6.083.220 euros y un plazo de ejecución de 22 meses".

"REIVINDICACIÓN HISTÓRICA"

La edil de Educación y portavoz del grupo 'popular', Mari Carmen de España, ha indicado que la aprobación de este punto es "muy importante para la comunidad educativa de Alicante" porque se da "el último paso para hacer efectiva" la construcción del nuevo colegio de La Cañada del Fenollar.

"Damos respuesta a una reivindicación histórica de las familias, que, gracias al trabajo conjunto de este equipo de gobierno y la Generalitat, por fin se va a hacer realidad", ha destacado durante la defensa del punto.

Y ha añadido: "Cumplimos con lo que prometimos: dar respuesta a una demanda justa de la comunidad educativa y ofrecer a los niños y niñas de La Cañada y las partidas rurales un centro moderno, seguro y plenamente adaptado a las necesidades educativas actuales".

Según la portavoz del PP en el consistorio, el nuevo colegio de La Cañada del Fenollar "no es solo un edificio", sino "una mejora en la calidad educativa y en la igualdad de oportunidades para muchas familias". "Es el resultado de una gestión seria, una planificación responsable y del compromiso firme de este gobierno municipal con la educación pública", ha concluido.

"SIETE AÑOS PARADO"

Desde la oposición, el concejal del PSPV Emilio Ruiz ha afeado a la concejala de Educación que vaya al pleno a "ponerse una medalla" que "no merece". A su juicio, la edil del PP es "responsable" de haber tenido "bloqueado" este proyecto, que ha estado "siete años parado".

Por su parte, Mario Ortolá (Vox) considera que el "culpable" de este "retraso" en el impulso al nuevo colegio es el Plan Edificant del Botànic, una "estafa" por delegar "competencias" como la construcción de colegios a ayuntamientos, algo que, según ha resaltado, "siempre" ha hecho la administración autonómica.

Además, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha incidido en que el actual colegio de La Cañada del Fenollar está "en una rambla" y cree que el PP ha puesto en marcha el expediente del nuevo centro ante la "presión de los vecinos" y después de que la dana del 29 de octubre de 2024 se llevara "por delante" colegios en Valencia.

Finalmente, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, también ha afeado a los 'populares' que quieran ponerse "medallas" mientras, a su juicio, están "vapuleando la educación pública" en la capital alicantina. "Es una reivindicación histórica de todas las familias que llevan a sus hijos a un centro que es potencialmente peligroso y que está a expensas de cualquier catástrofe y, por eso, vamos a apoyarlo", ha zanjado.

CARACTERÍSTICAS

El Ayuntamiento de Alicante ha detallado que el nuevo colegio de La Cañada del Fenollar se construirá en la parcela urbanizada por el consistorio situada entre las calles Aucuba y Madroño y contará con cuatro aulas de educación infantil y seis de primaria, además de otras tres ordinarias adicionales, de apoyo y educación especial.

También con cocina y comedor para 392 comensales en dos turnos, despachos, gimnasio, salas polivalentes, almacén, biblioteca, vivienda para el conserje. Todo ello, con una superficie útil de conjunto de 1.475 metros cuadrados, que se eleva hasta los 3.380 construidos.

Además, tendrá otros 2.420 de espacios exteriores que comprenden extensión de las aulas de infantil al exterior, porches, pista polideportiva, zonas de juegos para infantil y primaria, huerto escolar, zonas ajardinadas y aparcamiento de automóviles.

El proyecto se desarrollará en dos plantas, con una baja en forma de u, con recorridos perimetrales que salvan el desnivel de la parcela, y una primera con acceso exterior e interior desde la baja que complementa el resto del programa de aulas.

En el centro de la u se sitúará el patio exterior abierto y alrededor de él se desarrollará el programa del colegio. El resto de la parcela se complementará con una pista polideportiva, huerto, espacios verdes y aparcamiento.

Así, hay un acceso principal, al sureste, vinculado a los servicios administrativos y externos, aulas y estancias de uso interno. Igualmente, se prevé otro acceso noreste, para tráfico rodado, donde se ubicarán las instalaciones, mercancías y el acceso al aparcamiento.