La Unió advierte de un nuevo descenso del 14% en los perceptores de las ayudas directas de la PAC en la Comunitat

VALÈNCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora i Ramadera ha advertido este jueves que el número total de perceptores de las ayudas directas de la PAC en la Comunitat Valenciana descendió un 14 por ciento en 2024 respecto al año anterior, según los datos publicados por el FEGA.

La disminución global de perceptores indica que las políticas actuales de la PAC "no están logrando frenar la pérdida de agricultores, especialmente jóvenes y mujeres, lo que se debería traducir en mejores políticas para evitar cometer los mismos errores en la nueva PAC 2028-2034, precisamente ahora que empiezan las negociaciones una vez presentado el Marco Financiero Plurianual por la Comisión Europea el pasado mes de julio", según ha apuntado la organización agraria en un comunicado.

La reducción global es de 5.476 perceptores y el descenso es mayor (16%) en mujeres que en hombres (13%). Del análisis del estudio destaca que los agricultores y ganaderos jóvenes -los de menos de 40 años- son un colectivo "en riesgo" en la Comunitat Valenciana. Únicamente, y pese a una ligera subida en 2024, hay 188 perceptores que tienen menos de 25 años, el 0,56% del total.

Entre 25 y 40 años existen 1.775 perceptores, con una disminución del 4% respecto a 2023, lo que refleja una "tendencia preocupante", según la organización. A su juicio, la "escasa representatividad" de los jóvenes en las ayudas directas pone de relieve la "urgencia" de políticas que incentiven la incorporación de nuevos agricultores y aseguren la continuidad generacional en el campo, "con una política que vaya más allá de la concesión de ayudas a la primera instalación".

En el lado contrario, afirma que también hay una reducción "significativa" de agricultores y ganaderos jubilados. En 2024 había 15.937 perceptores mayores de 65 años, con una caída del 18% respecto a 2023 y uno de los descensos más importantes entre los estratos de edad.

Aunque representan casi la mitad del total de perceptores, para La Unió, "la disminución pone de relieve que los jubilados que aún mantienen actividad agraria necesitan un apoyo adaptado que asegure su viabilidad y transmita experiencia y las explotaciones a las nuevas generaciones".

La Unió aboga en este sentido por "medidas específicas" que incluyan incentivos y acompañamiento para la incorporación de jóvenes agricultores; así como programas de transición y apoyo para jubilados, "garantizando la transferencia de conocimientos y de sus explotaciones con una mejora de su pensión de jubilación".

También apuesta por la "revisión" de los criterios de acceso a las ayudas para asegurar que la PAC "cumpla su función de sostén del tejido agrario profesional valenciano y no solo como una ayuda económica puntual".

El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha indicado que la PAC "sigue siendo esencial para el campo valenciano, pero es necesario adaptarla a las necesidades reales de los colectivos estratégicos, aquellos jóvenes que quieren incorporarse y garantizando una transición positiva a la jubilación con mayor pensión mensual y una transmisión de conocimiento y de la explotación".