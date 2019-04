La Unió de La Punta pide suspender las paellas universitarias por impedir la movilidad y ser espacio sensible

Publicado 10/04/2019 17:02:59 CET

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación de vecinos La Unió de la Punta, en València, ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 13 en la que pide la paralización "urgente" del Festival Paellas Universitarias 2019, previsto para el próximo viernes, al entender que con una afluencia de unas 25.000 personas se impedirá el acceso y movilidad de los vecinos de la pedanía y que se trata de un espacio "sensible, de huerta protegida, en la que reside mucha gente anciana que vive sola".

Así lo indica en la comparecencia-denuncia presentada a última hora del martes, tras una asamblea con el alcalde pedáneo y más de 50 personas, en la que se decidió interponer la denuncia y reclamar la paralización "urgente" del evento "dado que se entiende que en una semana no se pueden tomar las medidas preventivas oportunas para evitar todos los perjuicios".

La asociación cree que, de celebrarse las paellas, previstas desde las 10.00 a las 20.00 horas, con entradas ya vendidas y una afluencia prevista de 25.000 personas, la zona sufrirá un daño "aún mayor" del de hace tres años.

En la denuncia recuerdan que este evento ya se celebró el 15 de abril de 2016 en la zona y se registraron daños materiales en cosechas, campos, daños, en vehículos, en casas de la huerta, jardineras y con "orines y heces en vías públicas y en propiedades privadas de algunos vecinos". Asimismo, apuntan que saben que el Ayuntamiento de Moncada ha denegado permiso para realizar el evento en su término.

El presidente de la asociación, Vicent Romeu, ha explicado a Europa Press que se enteraron el pasado lunes de la celebración de las paellas por la prensa y decidieron denunciar ya que la anterior experiencia fue "muy negativa" y resultaba "imposible" moverse por el pueblo a no ser que se dispusiera de un "pasaporte o salvoconducto", que da la organización.

"CUATRO GATOS"

Así, ha lamentado que se celebre el evento "sin consultar con nadie" y cuando se les impide "entrar y salir de casas". En esta línea, ha criticado que mientras que en Moncada no se celebra, en La Punta se les "ningunea" porque son "cuatro gatos". Si no consiguen paralizar el festival, "nos tragaremos toda la basura por no decir otra palabra que empieza por m...", ha recalcado.

En esta línea, una vecina de La Punta ha indicado que hace tres años ya sufrieron una mala experiencia porque "fue un desastre; iba la gente muy bebida y no están conscientes de muchas cosas que hacen". "Eso no se debe hacer en ningún sitio porque lo que no quieras para ti no lo quieras para nadie", ha resumido.

SEGURIDAD Y CONTROL

Por su parte, desde la organización, un portavoz, Carles Ortega, ha subrayado que los vecinos se quejan porque no se pueden mover con la libertad de otros días, pero es "normal" porque tiene que haber "seguridad y control" tanto para asistentes como para residentes.

"No es un día normal, igual que en Fallas, la maratón o cuando hay partido de fútbol un domingo", ha dicho, y ha afirmado que querían un espacio "causando los mínimos efectos negativos" y, de hecho, el Ayuntamiento les exigió medidas "mucho más elevadas" para evitar problemas de ningún tipo y dando un enfoque "mucho más cultural" al festival.

En esta línea, ha defendido que no quieren que el festival sea únicamente una fiesta universitaria sino "aportar algo más". "El publico es universitario, 'bona gent', que antes de exámenes hace su ultima fiesta grande antes de ponerse a estudiar", ha detallado, para añadir que la organización quiere que todas las partes implicadas estén "cómodos" y esperan no verse en la tesitura de tener que suspender, aunque "todo parece que no vaya a ser así". "Porque, si no, ¿qué ocurre con esos 25.000 jóvenes ese día?", se ha preguntado.